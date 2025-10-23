Партизани "Атеш" паралізували залізничні перевезення окупантів у Чувашії

Про це йдеться у повідомленні руху в Telegram.

"У результаті точного впливу на ключові об'єкти інфраструктури було тимчасово заблоковано рух військових ешелонів у критично важливому напрямку", - розповіли в "Атеш".

фото: "Атеш"

Там додали, що цей залізничний вузол є критично важливим для перекидання військових вантажів із заводів Поволжя і Уралу, включно з технікою, боєприпасами і ПММ.

"Його виведення з ладу паралізувало логістику окупантів, зірвавши своєчасні поставки на фронт і змусивши противника перенаправляти вантажі через подовжені маршрути, що створило каскадні збої в системі постачання", - відмітили партизани.