Партизани "Атеш" паралізували залізничні перевезення окупантів у Чувашії
Агенти партизанського руху "Атеш" провели диверсію на стратегічно важливій залізничній ділянці біля населеного пункту Мислець Чуваської Республіки
Про це йдеться у повідомленні руху в Telegram.
"У результаті точного впливу на ключові об'єкти інфраструктури було тимчасово заблоковано рух військових ешелонів у критично важливому напрямку", - розповіли в "Атеш".
фото: "Атеш"
Там додали, що цей залізничний вузол є критично важливим для перекидання військових вантажів із заводів Поволжя і Уралу, включно з технікою, боєприпасами і ПММ.
"Його виведення з ладу паралізувало логістику окупантів, зірвавши своєчасні поставки на фронт і змусивши противника перенаправляти вантажі через подовжені маршрути, що створило каскадні збої в системі постачання", - відмітили партизани.
- Нещодавно партизани "Атеш" провели успішну диверсію на території Брянської області РФ, унаслідок якої було паралізовано систему управління окупаційних сил у прикордонній зоні.
