Партизани "Атеш" знищили вузол координації російських військ у Брянській області

Про це повідомляє "Атеш" на своєму Telegram-каналі.

За даними партизанів, їхні агенти вивели з ладу ключовий вузол зв’язку в регіоні, розташований приблизно за 100 кілометрів від українського кордону.

Знищена вишка забезпечувала координацію дій російських військ і підрозділів прикордонної служби.

В "Атеш" зазначили, що диверсія вдарила по центрах управління прикордонного угруповання РФ, зокрема по підрозділах Прикордонної служби, 84-му інженерно-аеродромному батальйону та полку внутрішніх військ Росгвардії. Ці структури відповідали за логістику, охорону кордону та інженерне забезпечення в районі.

За словами партизанів, в результаті операції було порушено зв’язок і зірвано координацію між російськими підрозділами, що призвело до хаосу в системі управління. Тимчасова втрата контролю над прикордонною ділянкою, як зазначають в "Атеш", знизила здатність окупантів оперативно реагувати на загрози.