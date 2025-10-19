Партизани "Атеш" знищили вузол координації російських військ у Брянській області
Українські партизани провели успішну диверсію на території російської Брянської області, унаслідок якої було паралізовано систему управління окупаційних сил у прикордонній зоні
Про це повідомляє "Атеш" на своєму Telegram-каналі.
За даними партизанів, їхні агенти вивели з ладу ключовий вузол зв’язку в регіоні, розташований приблизно за 100 кілометрів від українського кордону.
Знищена вишка забезпечувала координацію дій російських військ і підрозділів прикордонної служби.
В "Атеш" зазначили, що диверсія вдарила по центрах управління прикордонного угруповання РФ, зокрема по підрозділах Прикордонної служби, 84-му інженерно-аеродромному батальйону та полку внутрішніх військ Росгвардії. Ці структури відповідали за логістику, охорону кордону та інженерне забезпечення в районі.
За словами партизанів, в результаті операції було порушено зв’язок і зірвано координацію між російськими підрозділами, що призвело до хаосу в системі управління. Тимчасова втрата контролю над прикордонною ділянкою, як зазначають в "Атеш", знизила здатність окупантів оперативно реагувати на загрози.
- 14 жовтня агенти руху "Атеш" повідомили, що підрозділи протиповітряної оборони російських військ на Запорізькому напрямку стикаються з серйозними технічними проблемами — системи ППО у катастрофічному стані.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.48 Купівля 41.48Продаж 41.96
- EUR Купівля 48.41Продаж 49.12
- Актуальне
- Важливе