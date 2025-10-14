"Катастрофічний стан ППО": агенти "Атеш" в російській армії відзвітували про ситуацію на Запоріжжі
Агенти руху "Атеш" повідомили, що підрозділи протиповітряної оборони російських військ на Запорізькому напрямку стикаються з серйозними технічними проблемами — системи ППО у катастрофічному стані
Про це інформує партизанський рух "Атеш".
Партизани руху в підрозділах ППО окупаційних військ на Запорізькому напрямку стверджують, що ключові чинники — санкції, удари українських сил по ремонтних потужностях та виробничі дефекти — "призвели до масового виходу з ладу зенітних комплексів, включаючи ЗРК "Тор"".
"Через гостру нестачу справних систем окупанти змушені використовувати тягачі для буксирування пускових установок на позиції. Така практика робить техніку вкрай вразливою і перетворює дорогі комплекси на легкі цілі", - зауважили агенти "Атеш".
Партизани також звітують про дефіцит запчастин і використання компонентів сумнівної якості, які швидко виходять з ладу нетривалої експлуатації.
"Кожен виявлений нами комплекс ППО з координатами і режимом роботи — це можливість для Сил оборони України завдати точкового удару. Система протиповітряної оборони окупантів тріщить по швах. "Атеш" звертається до військовослужбовців підрозділів ППО: не ремонтуйте техніку, приречену на знищення. Зв'яжіться з нами і збережіть своє життя", - підсумували в партизанському русі.
- Сили оборони України провели контрнаступальну операцію й звільнили села Малі Щербаки, Щербаки, прилеглі території і частково Степове на Запорізькому напрямку.
