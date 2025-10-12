Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Українські штурмовики звільнили села Мала Щербаківка та Щербаківка у Запорізькій області: це майже на 3,5 км вперед і понад 5 км по лінії фронту

Українські штурмовики звільнили села Мала Щербаківка та Щербаківка у Запорізькій області: це майже на 3,5 км вперед і понад 5 км по лінії фронту

Анатолій Буряк
12 жовтня, 2025 неділя
13:54
Бійці 24 штурмового батальйону "Айдар" і 33 штурмового полку у Малих Щербаках

Сили оборони України провели контрнаступальну операцію й звілинили села Малі Щербаки, Щербаки, прилеглі території і частково Степове на Запорізькому напрямку

Зміст

Про це у неділю, 12 жовтня 2025 року, заявив начальник створеного нещодавно Управління штурмових військ у складі Сухопутних військ ЗСУ полковник Валентин Манько.

“Запорізький напрямок, ті добрі новини що я обіцяв. Завдяки штурмовикам 24 бату і 33 полку які провели вдалу контрнаступальну спецоперацію, звільнивши Малі Щербаки, Щербаки, прилеглі території і частково Степове. Ми просунулись майже на 3,5 км вперед і більше 5 км по лінії фронту. Операція продовжується. Приморське, Степногірськ, Плавні і частково Камʼянське так і тримаємо під нашим контролем”, - сказав Манько у зверненні на своїй фейсбук-сторінці.

Читайте і дивіться також: "Я їх називаю пожежною командою": речник УДА Братчук про створення Штурмових військ

"В чергове штурмові війська показали свою міць. Вірте в ЗСУ! Слава Штурмовикам! Слава Україні!", - наголосив очільник Штурмових військ.

Теги:
Новини
Запоріжжя
військові
ЗСУ
Запорізька область
Військові новини
Контрнаступ ЗСУ
2025, неділя
12 жовтня
14:05
Позбутися звички скиглити
13:40
Священник символ юдаїзму Маген Давид (зірка Давида)
На Оболоні у Києві група молодиків не дає спокою відвідувачам синагоги й одного з них "залила" газом: поліція встановлює обставини
13:30
Російський танк T-90 на параді у Москві
Росія різко збільшує виробництво танків Т-90: аналітики попереджають про довгострокову загрозу НАТО
13:06
Китай та США
Китай закликав США припинити погрожувати підвищенням мит і продовжити переговори щодо торговельної угоди
13:00
Куба
Куба відкинула заяви про участь своїх військових у війні РФ проти України
12:35
російська армія, мобілізація
DeepState: Росіяни просунулись біля трьох населених пунктів на Харківщині та Донеччині
12:24
Купʼянськ
Росіяни не мають можливостей провести масштабний наступ на Купʼянському напрямку, - командир 3-го батальйону бригади НГУ "Кара-Даг" Кусков
12:18
Україна Британія
Україна та Британія запустять спільне виробництво дронів-перехоплювачів
12:01
Боятися військових на посадах чи у Радах — це діагноз
11:43
Нова балістична ракета PrSM США до ПУ HIMARS
США допомагають Україні завдавати ударів по енергетичних обʼєктах РФ, – FT
11:36
енергетики
РФ вночі атакувала об'єкти енергетичної та газотранспортної інфраструктури України
10:02
У "прекрасній Росії майбутнього" прекрасно те, що в майбутньому Росії нема
10:00
Росія запустила ударні дрони по Україні: на Дніпровщині сталося займання на об'єкті інфраструктури, на Харківщині - 5 людей поранено
09:17
сили ППО
ППО за ніч знешкодила 103 зі 118 російських дронів
08:51
У Єгипті троє катарських дипломатів загинули в ДТП напередодні саміту щодо Гази, — Reuters
08:07
Європа наближається до свого "Перл-Харбору"
07:46
втрати окупантів
За добу РФ втратила танк, 10 артсистем та 1240 військових
07:43
Лев Ребет
Один кілер на двох із Бандерою: минає 68-ма річниця з дня вбивства Лева Ребета
07:28
Початок українського флоту на Чорному морі: 108 років тому міноносець "Завидний" підняв синьо-жовтий стяг
01:08
Богдан Логвиненко у ЗСУ
Письменник Богдан Логвиненко попри відстрочку добровільно пішов служити солдатом-водієм у ЗСУ
00:48
Джо Байден
Помічниця Байдена повідомила, яке лікування проходить експрезидент США
00:45
Александар Вучич
"Це дуже, дуже поганий сигнал для мене в усіх сенсах": Вучичу не сподобалося, що Кремль шантажує його відключенням газу
00:18
Нова північнокорейська міжконтинентальна ракета "Хвасон-20"
Кім Чен Ин продемонстрував Медведєву ракету, яка нібито може досягнути США
00:16
Борис Джонсон з українськими військовими
Борис Джонсон: якщо Коаліція охочих зараз не введе війська до України, вона стане Коаліцією очікуючих
00:14
Віталій Портников
У Макрона нема людини, яка б могла балотуватися на посаду президента як представник його курсу, - Портников
2025, субота
11 жовтня
23:46
Від початку доби відбулося 160 боїв, найактивніше росіяни атакують на Покровському напрямку
23:21
Полковник Мікаель Рандріаріна, що перейшов на сторону протестувальників у Мадагаскарі
Антипрезидентський протест у Мадагаскарі: на сторону народу перейшов один з армійських полковників разом зі своїми бійцями
23:04
Акторка Дайан Кітон, відома за фільмами "Хрещений батько", "Енні Голл" та "Клуб перших дружин", пішла з життя у віці 79 років
22:31
Башар Асад
"Проводить години за відеоіграми": Die Zeit стало відомо, в яких умовах живе сирійський диктатор-утікач Асад у "Москва-Сіті"
22:22
Віталій Портников
Шлях до знищення Ізраїлю буде відкритий, якщо з'явиться адміністрація США, яка не буде його підтримувати, - Портников
22:16
таліби
На кордоні Пакистану та Афганістану йдуть "запеклі сутички": з чого почалося
21:56
Білий дім
Адміністрація Трампа розпочала масштабні скорочення: понад 4 тис. федеральних службовців будуть звільнені
21:48
Уряд України
В Україні запроваджують Державну інформаційну систему координації евакуації: для чого вона потрібна
21:28
Губернатор Петербургу Олександр Бєглов
ФСБ затримала медіаобслугу губернатора Петербурга Бєглова
21:15
музика
Перший у світі музичний телеканал MTV припинить трансляцію кліпів у Великій Британії і низці країн ЄС після майже 40 років роботи
20:35
аптека ліки
"Я не знаю твою українську". В Одесі працівниця аптеки відмовилася обслуговувати державною мовою
20:14
Росіяни скинули ФАБ на храм у Костянтинівці (11.10.2025)
Росіяни скинули ФАБ на храм Московського патріархату у Костянтинівці: 2 загиблих, 5 поранених
20:05
Єдиний телемарафон нокаутував наше телебачення
19:47
українські біженці в ЄС
Повернення до кордонів 1991 року, членство у НАТО, боротьба з корупцією: за яких умов українські біженці готові повернутися додому
19:32
сектор Газа
ХАМАС тисне на Ізраїль, щоб включити відомих палестинців до списку звільнених ув'язнених
