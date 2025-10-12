Українські штурмовики звільнили села Мала Щербаківка та Щербаківка у Запорізькій області: це майже на 3,5 км вперед і понад 5 км по лінії фронту

Про це у неділю, 12 жовтня 2025 року, заявив начальник створеного нещодавно Управління штурмових військ у складі Сухопутних військ ЗСУ полковник Валентин Манько.

“Запорізький напрямок, ті добрі новини що я обіцяв. Завдяки штурмовикам 24 бату і 33 полку які провели вдалу контрнаступальну спецоперацію, звільнивши Малі Щербаки, Щербаки, прилеглі території і частково Степове. Ми просунулись майже на 3,5 км вперед і більше 5 км по лінії фронту. Операція продовжується. Приморське, Степногірськ, Плавні і частково Камʼянське так і тримаємо під нашим контролем”, - сказав Манько у зверненні на своїй фейсбук-сторінці.

"В чергове штурмові війська показали свою міць. Вірте в ЗСУ! Слава Штурмовикам! Слава Україні!", - наголосив очільник Штурмових військ.