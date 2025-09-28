"Я їх називаю пожежною командою": речник УДА Братчук про створення Штурмових військ

Таку думку висловив речник Української добровольчої армії Сергій Братчук в етері Еспресо.

"Що стосується десантно-штурмових військ і сьогодні Штурмових військ. Очевидно, що функціонал Штурмових військ буде в основному, не в основному, а уже така риса головна, що це будуть мобільні ударні підрозділи які, ну, я їх називаю, чесно кажучи, пожежною командою. Це відповідні підрозділи на рівні полків, окремих батальйонів, окремих полків, звісно, які будуть за нагоди і за рішенням відповідно або ставки Верховного головнокомандувача, або головкома виїжджати, вибігати на місце, там, де найспекотніша ситуація, де її треба врятувати. Ну, тобто, я не даремно кажу про пожежні команди. Тобто загасити те полум'я негараздів, яке може виникати в тій чи іншій ділянці фронту. Звісно, зараз зразу виникає питання, а чому десантно-штурмові, невже в них не той же функціонал?", - сказав він.

Сергій Братчук зауважив, що на його думку, створення штурмових військ пов'язано якраз із тим, що це окремий від військ, а не корпусна система.

"А у нас в ДШВ, до речі, ввійшли зараз, ну, наприклад, є 7 корпус ДШВ, який має відповідну ділянку фронту. Ну, давайте собі логічно просто уявимо: є фронт, там стоять десантно-штурмові війська. Ну, давайте, це буде Придніпровський напрямок, підпалало у нас, наприклад, на Сумщині. Ну, це означає, що треба ДШВ знімати з Херсона, перекидати на Сумщину. Питання: хто буде обороняти Херсон? Ну, це як кажуть пояснення на пальцях. Наразі будуть Штурмові війська, як я це бачу і чую з пояснень, і від того самого очільника Штурмових військ пана Валентина Манька, і від головкома Сирського, що ті Штурмові війська якраз і будуть перекидати. От сталося Добропілля, звісно, це зона відповідальності Азова на сьогодні. Але туди зайшли і Штурмові полки, які разом з Азовом вирівняли ситуацію або намагаються її вирівнювати, так буде точніше. Ну, власне, це стосується інших ділянок фронту. До речі, ця ідея штурмових військ з'явилася насправді десь, мабуть, навіть наприкінці 22-го, в 23-му році точно. Все це обговорювалось, визрівало, Добропілля стало приводом для того, щоб це все створити. Дай Боже, що це дійсно виконає свій функціонал, свої завдання і стане корисним. Життя покаже", - резюмував речник Української добровольчої армії.