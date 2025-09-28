Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Головна Війна з Росією "Я їх називаю пожежною командою": речник УДА Братчук про створення Штурмових військ
Ексклюзив

"Я їх називаю пожежною командою": речник УДА Братчук про створення Штурмових військ

Марина Клюєва
28 вересня, 2025 неділя
18:50
Війна з Росією

Новостворені окремі штурмові війська будуть мобільними ударними підрозділами, які виїжджатимуть туди, де найспекотніша ситуація

Зміст

Таку думку висловив речник Української добровольчої армії Сергій Братчук в етері Еспресо.

"Що стосується десантно-штурмових військ і сьогодні Штурмових військ. Очевидно, що функціонал Штурмових військ буде в основному, не в основному, а уже така риса головна, що це будуть мобільні ударні підрозділи які, ну, я їх називаю, чесно кажучи, пожежною командою. Це відповідні підрозділи на рівні полків, окремих батальйонів, окремих полків, звісно, які будуть за нагоди і за рішенням відповідно або ставки Верховного головнокомандувача, або головкома виїжджати, вибігати на місце, там, де найспекотніша ситуація, де її треба врятувати. Ну, тобто, я не даремно кажу про пожежні команди. Тобто загасити те полум'я негараздів, яке може виникати в тій чи іншій ділянці фронту. Звісно, зараз зразу виникає питання, а чому десантно-штурмові, невже в них не той же функціонал?", - сказав він.

Сергій Братчук зауважив, що на його думку, створення штурмових військ пов'язано якраз із тим, що це окремий від військ, а не корпусна система. 

"А у нас в ДШВ, до речі, ввійшли зараз, ну, наприклад, є 7 корпус ДШВ, який має відповідну ділянку фронту. Ну, давайте собі логічно просто уявимо: є фронт, там стоять десантно-штурмові війська. Ну, давайте, це буде Придніпровський напрямок, підпалало у нас, наприклад, на Сумщині. Ну, це означає, що треба ДШВ знімати з Херсона, перекидати на Сумщину. Питання: хто буде обороняти Херсон? Ну, це як кажуть пояснення на пальцях. Наразі будуть Штурмові війська, як я це бачу і чую з пояснень, і від того самого очільника Штурмових військ пана Валентина Манька, і від головкома Сирського, що ті Штурмові війська якраз і будуть перекидати. От сталося Добропілля, звісно, це зона відповідальності Азова на сьогодні. Але туди зайшли і Штурмові полки, які разом з Азовом вирівняли ситуацію або намагаються її вирівнювати, так буде точніше. Ну, власне, це стосується інших ділянок фронту. До речі, ця ідея штурмових військ з'явилася насправді десь, мабуть, навіть наприкінці 22-го, в 23-му році точно. Все це обговорювалось, визрівало, Добропілля стало приводом для того, щоб це все створити. Дай Боже, що це дійсно виконає свій функціонал, свої завдання і стане корисним. Життя покаже", - резюмував речник Української добровольчої армії.

  • 20 вересня президент України Володимир Зеленський заявив про створення окремих штурмових військ, які мають функціонувати вже за тиждень-десять днів.
Теги:
Новини
Україна
військові
ЗСУ
Військові новини
Інформаційний марафон з Вереснем
Читайте також:
Автор Тетяна Яворська
25 вересня, 2025 четвер
Скільки відпустки можуть отримати військовослужбовці за новим законом: пояснюємо
Автор Катерина Ганжа
27 вересня, 2025 субота
У ЗСУ розповіли, чим співак Козловський займався у війську
Дональд Трамп
Автор Адріана Муллаянова
27 вересня, 2025 субота
Трамп скеровує війська до Портленда: яка причина
Київ
+9.8°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.21
    Купівля 41.21
    Продаж 41.68
  • EUR
    Купівля 48.22
    Продаж 48.91
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2025, неділя
28 вересня
19:44
Оновлено
Прильоти у Білгороді (вечір неділі, 28.09.2025)
Після прильотів у Білгороді та області зникли світло та вода: зафіксовано ракетні удари по ТЕС та підстанціях
19:26
Ексклюзив
Арсеній Яценюк
"Це мало і розвідувальну функцію": Яценюк про російські провокації у Європі
19:11
віце-президент США Джей Ді Венс
Венс: Росія має прокинутися й визнати реальність на фронті, її армія гине ні за що
18:45
Інтерв’ю
Тімоті Ґартон Еш
Журналіст та історик Еш: Ми маємо розглядати перемогу України як процес, що триватиме 5-10 років
18:44
Посольство Республіки Польща в Україні
Посольство Польщі у Києві постраждало внаслідок російського обстрілу
18:33
Олександра Поліщук (Київ)
Ким була вбита у Києві росіянами 12-річна дівчинка: перші подробиці
18:16
Український Крим під російською окупацією
Росія задіяла вже 14-ту площадку для запуску "шахедів" та "гербер", встановили OSINT-ери: під загрозою передусім Миколаїв та Одеса
18:00
OPINION
Справа Саркозі та "лівійські мільйони"
17:54
Ексклюзив
Дмитро Хилюк
У порівнянні з тим, де був я, це курорт, - журналіст Хилюк про умови для полонених росіян
17:49
Данія
Повітряний простір Данії закриють для всіх цивільних дронів
17:30
Інтерв’ю
Вадим Пристайко
Вадим Пристайко: Трамп не усвідомлює, що ця війна може привести або до Третьої світової, або до ядерного Армагеддону
17:28
Оновлено
Микола Шапаренко (праворуч), "Карпати" - "Динамо"
"Колос" програв "Металісту 1925", двобій "ЛНЗ Черкаси" з "Кривбасом" завершився нічиєю: результати та розклад матчів 7-го туру УПЛ
17:17
Малий ракетний катер "Вышний Волочёк"
Ракетний корабель РФ "Вишній Волочек" врізався у танкер, рятуючись від українських дронів в Азовському морі
16:59
Павло Дуров
Дуров: за запитом Молдови ми видаляли окремі Тelegram-канали, але не усі, про які нас спросили
16:30
На фото: Вова зі Львова
Репер Вова зі Львова відповів, чи повернеться до України зі США й чи піде воювати
16:02
OPINION
Вето Угорщини: чи у всьому винен Орбан?
15:54
Дружина Монатіка показала одразу трьох синів, які помітно підросли
15:24
Ексклюзив
Журналіст Дмитро Хилюк повернуся до України після трьох з половиною років полону
"Досі сидять у тюрмі": журналіст Хилюк про тих, хто погодився отримати паспорт РФ в полоні
15:08
Ексклюзив
Депутат Київради Бондаренко відреагував на ініціативу "Слуги народу" відсторонити Кличка з посади мера Києва
15:07
троє чоловіків транслювали своє проникнення в пряму трансляцію на веб-сайті для обміну відео
Трьох українських "сталкерів" ззарештовано у Японії: чому це сталося
15:01
Селена Гомес вийшла заміж за музичного продюсера Бенні Бланко: на весіллі були присутні Тейлор Свіфт та Стів Мартін
14:43
"Комбайни у холосту ганяємо". Через посуху на Криворіжчині мають найгірший за 30 років врожай соняшника
14:27
Оновлено
БПЛА "шахед", безпілотник, дрон
Росія атакує Україну "шахедами" вдень 28 вересня: рух дронів
14:11
Обстріл Куп'янська
Куп’янськ закрили на в’їзд для всіх, окрім військових
14:09
Оновлено
РФ атакувала Україну дронами та ракетами в ніч на 28 вересня: у Києві 4 людини загинуло, серед них 12-річна дівчинка, у Запоріжжі - 34 поранених
14:02
OPINION
Як зберегти науку в Україні: Національна академія наук  перед вибором
13:50
Патріарх РПЦ Кирил
Платила священникам за створення тг-каналів про "традиційні цінності": РФ використовує православну церкву, аби вплинути на парламентські вибори в Молдові
13:22
Додон та Путін
Вибори у Молдові: лідер прокремлівського блоку Додон закликав прибічників комуністів та соціалістів вийти завтра до парламенту аби "захистити перемогу"
13:20
Ексклюзив
Атака на Київ - спроба Путіна відповісти Трампу, що РФ не "паперовий тигр", - політолог Фесенко
13:09
Огляд
світ, міжнародний огляд
Зеленський заявив про підготовку "мегаугоди" зі США щодо зброї, а Лавров обіцяє Заходу відповідь на "будь-яку агресію" проти РФ. Акценти світових ЗМІ 28 вересня
12:46
Ексклюзив
російські окупанти, армія РФ, окупант, агресор
Рівень СЗЧ в російській армії значно вищий, ніж в ЗСУ, там активно діють загороджувальні загони, - Андрющенко
12:40
Збитий безпілотник
Велика Британія долучиться до розбудови "стіни з дронів" для захисту Європи від Росії
12:17
Інтерв’ю
Пьотр Кашувара
"Раніше я вірив, що на Донбасі воюють росіян з росіянами", - засновник антипропагандистського польського медіа Пьотр Кашувара
12:04
OPINION
Нічний терор Росії: акт не сили, а імпотенції
11:53
Зеленський
Звірячі удари, що тривали понад 12 годин: Зеленський після атаки РФ в ніч на 28 вересня закликав світ припинити імпорт російських газу й нафти
11:13
сили ППО
За ніч ППО знешкодила 611 з 643 ворожих повітряних цілей
10:47
Молдова
У Молдові стартувало голосування на парламентських виборах
10:00
OPINION
Чи все так сумно на виборах у Молдові
08:22
Літак. авіація, Польща
Польща піднімала винищувачі через нічну атаку РФ по Україні
08:05
Оновлено
ЗСУ
Від початку доби на фронті відбулось 173 бої: найгарячіше на Покровському напрямку
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Твори Getty Images, що розміщені на сайті не можуть бути використані третіми особами без письмового дозволу ТОВ "Глобал Імеджес Юкрейн. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2025 ESPRESO.TV