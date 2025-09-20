Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Головна Війна з Росією В Україні буде створено окремі штурмові війська, через 10 днів все має працювати, - Зеленський

В Україні буде створено окремі штурмові війська, через 10 днів все має працювати, - Зеленський

Ксенія Золотова
20 вересня, 2025 субота
12:29
Президент України Володимир Зеленський заявив про створення окремих штурмових військ, які мають функціонувати вже за тиждень-десять днів

Про це він сказав під час зустрічі з журналістами, передає "Інтерфакс-Україна".

"Що стосується штурмовиків, у нас з’явилися штурмові батальйони, полки, які показують впродовж 2025-го року, безумовно, хороший результат. І ми вирішили, що треба вийти в юридичну площину. “Руські” вирішили робити те саме, що і ми. Будемо зараз робити окремі штурмові війська, прийнято це рішення. Зараз все готується, і я думаю, десь тиждень – десять днів і все буде працювати", - заявив Зеленський.

За словами президента, це будуть "сучасні штурмові війська із дроновою складовою, з усім іншим". 

"Авжеж вони працюють сьогодні разом, штурмові полки з ДШВ виконують сильні задачі", - зауважив Зеленський.

  • Станом на 19 вересня українським військам вдалося прорватися вглиб оборони ворога на Добропільському напрямку на відстань від 3 до 7 кілометрів та відновити контроль у семи населених пунктах.
15:02
Дональд Трамп
Трамп: американські війська втретє атакували човен з наркотиками
14:55
Володимир Зеленський
"Припинення вогню достатньо для того, щоб давати гарантії безпеки": Зеленський припустив, що фінального договору про закінчення війни може не бути
14:30
Ексклюзив
НАТО
Якщо Путін вдарить кінетично проти Польщі та Балтії - це робить Україну частиною НАТО, - польський політик Кульпа
14:02
Ексклюзив
Нафта
В Європі найбільше російську нафту купує Франція, а ми говоримо все про Угорщину та Словаччину, - дипломат Левченко
14:01
вибухи вночі
Зеленський: Куп'янськ зачищають від російських підрозділів
14:01
OPINION
Невже Сирія укладе з Ізраїлем пакт про безпеку
13:33
У британському Бірмінгемі сталася стрілянина у нічному клубі: є поранені
13:16
Гендиректор російського АТ "НВК "Хімпромінжиніринг" Олександр Тюнін
Знайдено мертвим керівника єдиного у РФ виробництва вуглецевого волокна, з якого виготовляють "шахеди"
12:40
Ексклюзив
ЄС-Китай
Європа має серйозні важелі тиску на рішення Китаю щодо російсько-української війни, - економіст Пендзин
12:37
аеропорт, Велика Британія, транспорт
Кібератака порушила роботу низки європейських аеропортів: що відомо
12:06
OPINION
МіГи в Естонії. Як це впливатиме на нашу війну?
11:42
Огляд
світ, міжнародний огляд
Європа анонсувала нові санкції проти Росії, а Польща підіймала літаки в повітря після чергової атаки РФ по Україні. Акценти світових ЗМІ 20 серпня
11:39
Ексклюзив
Карта бойових дій за 6-13 вересня
Зараз ми будемо спостерігати розвиток битви за Костянтинівку, - головред "Суспільне. Донбас" Крамченко
11:11
Огляд
бронетранспортер Bastion
Розробляли для Африки, використовують в Україні: що таке бронетранспортери VLRA Bastion і чому їх так довго везли
11:02
Оновлено
РФ атакувала Україну дронами та ракетами: на Дніпровщині та Хмельниччині загинули люди, у низці областей є пошкодження
10:28
Ексклюзив
шенгенська віза шенген
Треба максимально зменшити отримання росіянами віз до країн ЄС, - депутат Європарламенту Ауштрявічюс
10:19
вогонь, полум'я, пожежа
Українські військові уразили Саратовський та Новокуйбишевський НПЗ у Росії
10:10
Ексклюзив
путін трамп
Трамп зробив Путіна господарем війни, - польський політик Кульпа
10:01
OPINION
НАТО перед викликом Росії: час відповісти
09:38
сили ППО
Сили ППО знешкодили 552 БПЛА і 31 ракету, якими РФ атакувала Україну
09:24
Ексклюзив
Вільям Тейлор
Масштаби підтримки України зростуть у рази, - американський дипломат Тейлор
09:23
Літак. авіація, Польща
Польща піднімала винищувачі через атаку РФ на Україну
08:58
OPINION
Російські літаки у небі Естонії – це продовження випробування НАТО
08:25
Оновлено
ЗСУ
Минулої доби на фронті зафіксували 165 боїв: на Покровському напрямку Сили оборони зупинили 50 штурмів
08:14
OPINION
Відставка Козака і російські дрони в Польщі - багатовекторна інформаційна операція Кремля
08:12
Дональд Трамп
Трамп проведе зустріч з Ердоганом у Білому домі: про що говоритимуть
08:04
OPINION
Рожеві окуляри і дірки в бюджеті
07:30
Ексклюзив
Фільм "10 блогерят": Джозефіна Джексон розповіла про дебют у кіно, свою роль та хейт в інтернеті
07:15
OPINION
Підписання угоди між Саудівською Аравією та Пакистаном - це сигнал, який змінює баланс сил у світі Дональда Трампа
07:13
Огляд
Іван Світличний
"Серце для куль і для рим": минає 96 річниця з дня народження видатного шістдесятника Івана Світличного
07:00
Огляд
Вважайте його Студебекером, зробіть тата багатим, ставтеся до себе з гумором - 5 книг, де роздають корисні поради
06:59
OPINION
Путін не хоче закінчувати війну, оскільки повернення військових в Росію може призвести до дестабілізації режиму
06:58
втрати окупантів
Армія РФ за добу війни в Україні втратила 1070 військових, 31 артсистему і 1 танк
00:53
Кіт Келлог
"Путін - агент КДБ": Келлог вважає, що відновлення стосунків з РФ можливе лише після зміни влади
00:12
Оновлено
МіГ-31 К
Повітряний простір Естонії порушили три російські винищувачі МіГ-31. Таллінн запросив консультації з НАТО за 4 статтею
2025, п'ятниця
19 вересня
23:51
OPINION
В небі над Балтикою
23:48
Кіт Келлог
"Даси Путіну палець - відкусить руку": Келлог запевнив, що Трамп не торгується українською землею
22:14
Apple
Apple збільшить обсяг виробництва базової моделі iPhone 17, - Reuters
22:00
Просування у глибину оборони противника - від 3 до 7 км: Сирський про операцію ЗСУ на Добропільському напрямку
21:37
Ексклюзив
Олександр Лукашенко
Щоб поступово відтягнути Білорусь від Росії : Наливайченко про потепління у відносинах між Мінськом та Вашингтоном
Більше новин
