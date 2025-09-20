В Україні буде створено окремі штурмові війська, через 10 днів все має працювати, - Зеленський
Президент України Володимир Зеленський заявив про створення окремих штурмових військ, які мають функціонувати вже за тиждень-десять днів
Про це він сказав під час зустрічі з журналістами, передає "Інтерфакс-Україна".
"Що стосується штурмовиків, у нас з’явилися штурмові батальйони, полки, які показують впродовж 2025-го року, безумовно, хороший результат. І ми вирішили, що треба вийти в юридичну площину. “Руські” вирішили робити те саме, що і ми. Будемо зараз робити окремі штурмові війська, прийнято це рішення. Зараз все готується, і я думаю, десь тиждень – десять днів і все буде працювати", - заявив Зеленський.
За словами президента, це будуть "сучасні штурмові війська із дроновою складовою, з усім іншим".
"Авжеж вони працюють сьогодні разом, штурмові полки з ДШВ виконують сильні задачі", - зауважив Зеленський.
- Станом на 19 вересня українським військам вдалося прорватися вглиб оборони ворога на Добропільському напрямку на відстань від 3 до 7 кілометрів та відновити контроль у семи населених пунктах.
