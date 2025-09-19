Просування у глибину оборони противника - від 3 до 7 км: Сирський про операцію ЗСУ на Добропільському напрямку

Про це повідомили у telegram-каналі Генерального штабу ЗСУ.

"Триває операція Сил оборони України на Донеччині, на Добропільському напрямку. Просування наших військ у глибину оборони противника складає від 3 до 7 кілометрів", - йдеться у повідомленні.

Також українські воїни повернули під контроль сім населених пунктів, дев’ять - очистили від ворожих ДРГ. Загалом під час операції звільнено 160 квадратних кілометрів території, ще 171 — зачищено від диверсійно-розвідувальних груп противника.

"Втрати російського агресора у особовому складі за цей час склали 2456 осіб, з них безповортні - 1322. Суттєво поповнено "обмінний фонд" для повернення українських захисників і захисниць із російського полону", - поінформували у Генштабі.

Окупанти також втратили 817 одиниць озброєння та техніки. Серед них: 12 танків, 37 бойових броньованих машин, 162 артилерійські системи, 5 реактивних систем залпового вогню, 382 одиниці автотехніки, 58 мотоциклів, 1 одиниця спеціальної техніки та 160 безпілотників.