Сили оборони уразили НПЗ у Саратовській області РФ
У ніч на 16 вересня 2025 року підрозділи Сил спеціальних операцій Збройних Сил України, у взаємодії з іншими складовими Сил оборони, завдали ураження по Саратовському нафтопереробному заводу в Росії
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
"В районі об’єкта зафіксовано вибухи та пожежу. Результати ураження уточнюються", - звітували у відомстві.
Саратовський НПЗ спеціалізується на виробництві бензину, дизельного пального, мазуту, а також різних марок бітуму, вакуумного газойлю, технічної сірки тощо. Загалом — понад 20 видів нафтопродуктів.
Обсяг переробки у 2023 році склав 4,8 млн тонн.
Підприємство задіяне у забезпеченні потреб збройних сил РФ.
"Сили оборони України послідовно здійснюють заходи, спрямовані на підрив воєнно-економічного потенціалу російської федерації, зокрема її здатності забезпечувати окупаційні війська пальним, боєприпасами і озброєнням, а також з метою припинення збройної агресії проти України", - зазначили у Генштабі.
- Ударні безпілотники ГУР МО України уразили критично важливе для російського ВПК підприємство хімічної промисловості "Метафракс Кемікалс" у Пермському краї.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 40.91 Купівля 40.91Продаж 41.44
- EUR Купівля 48.08Продаж 48.77
- Актуальне
- Важливе