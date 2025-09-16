Сили оборони уразили НПЗ у Саратовській області РФ

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

"В районі об’єкта зафіксовано вибухи та пожежу. Результати ураження уточнюються", - звітували у відомстві.

Саратовський НПЗ спеціалізується на виробництві бензину, дизельного пального, мазуту, а також різних марок бітуму, вакуумного газойлю, технічної сірки тощо. Загалом — понад 20 видів нафтопродуктів.

Обсяг переробки у 2023 році склав 4,8 млн тонн.

Підприємство задіяне у забезпеченні потреб збройних сил РФ.

"Сили оборони України послідовно здійснюють заходи, спрямовані на підрив воєнно-економічного потенціалу російської федерації, зокрема її здатності забезпечувати окупаційні війська пальним, боєприпасами і озброєнням, а також з метою припинення збройної агресії проти України", - зазначили у Генштабі.