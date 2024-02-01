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Війна з Росією: хроніка
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Сили оборони відбили атаки РФ на 7 напрямках, найбільше - на Авдіївському

1 лютого, 2024 четвер
06:58
Війна з Росією ЗСУ, мобільні вогневі групи ППО

Українські військові протягом минулої доби відбили атаки росіян на 7 напрямках. Тим часом на фронті відбулося 66 боєзіткнень

Про це пише Генштаб ЗСУ.

В зоні відповідальності ОСУВ "Північ" на Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в бєлгородській області.

В зоні відповідальності ОСУВ "Хортиця" на Куп’янському напрямку ЗСУ відбили 6 атак ворога біля Синьківки Харківської області.

На Лиманському напрямку українські воїни відбили 9 атак противника в районах Тернів, Ямполівки та Торського Донецької області.

На Бахмутському напрямку Силами оборони відбито 6 атак окупантів поблизу Богданівки, Іванівського, Кліщіївки та Андріївки Донецької області.

В зоні відповідальності ОСУВ "Таврія" на Авдіївському напрямку українські захисники продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити Авдіївку. Наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи загарбникам значних втрат. Так, Сили оборони протягом минулої доби відбили 12 атак ворога в районі Авдіївки та ще 7 атак біля Первомайського та Невельського Донецької області.

На Мар’їнському напрямку українські воїни продовжують стримувати противника неподалік Красногорівки, Георгіївки та Новомихайлівки Донецької області, де відбито 10 атак.

На Шахтарському напрямку українські захисники відбили атаку окупантів південніше Золотої Ниви Донецької області.

На Запорізькому напрямку Силами оборони відбито 8 атак противника північніше Приютного, західніше Вербового та Роботиного Запорізької області.

В зоні відповідальності ОСУВ "Одеса" на Херсонському напрямку Сили оборони надалі продовжують утримання позицій та відбиття штурмів окупаційних військ. Попри значні втрати, ворог не полишає спроб вибити наші підрозділи із займаних позицій. Так, протягом минулої доби противник вдався до трьох спроб штурмових дій, жодна успіху не мала.

Армія РФ завдала 8 ракетних та 94 авіаційні удари по території України

Протягом минулої доби відбулося 66 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав 8 ракетних та 94 авіаційні удари, здійснив 97 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Вночі російські окупанти завдали чергового удару, застосувавши 4 ударні БПЛА типу Shahed-136/131. Силами та засобами протиповітряної оборони України 2 ворожих дрони знищено.

Авіаційних ударів зазнали: Улиця, Середина Буда Сумської області; Великий Бурлик, Колодязне, Кислівка, Синьківка Харківської області; Надія, Серебрянське лісництво, Білогорівка Луганської області; Терни, Часів Яр, Нью-Йорк, Очеретине, Олександропіль, Авдіївка, Новомихайлівка, Водяне, Урожайне, Старомайорське Донецької області; Білогір’я, Роботине Запорізької області; Кринки, Берислав, Новоберислав, Саблюківка, Качкарівка, Милове, Червоний Маяк, Шляхове Херсонської області.

Сили оборони вдарили по складу боєприпасів та 4 засобах протиповітряної оборони противника

Впродовж дня авіація Сил оборони завдала ударів по 15 районах зосередження особового складу, озброєння і військової техніки та 2 зенітно-ракетних комплексах противника. Також силами та засобами протиповітряної оборони України знищено одну керовану авіаційну ракету Х-59.

Підрозділами ракетних військ завдано ударів по 5 артилерійських засобах, 1 складу боєприпасів та 4 засобах протиповітряної оборони противника.

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Теги:
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