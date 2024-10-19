На Донеччині за добу через ворожі обстріли загинули дві людини
Сили оборони за добу ліквідували 1380 окупантів, 8 танків і 19 бронемашин
За минулу добу 18 жовтня російська окупаційна армія втратила 1380 військових, 8 танків та десятки одиниць своєї техніки
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Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 19.10.24 орієнтовно склали:
- особового складу – близько 677 180 (+1380) осіб;
- танків – 9035 (+8) од.;
- бойових броньованих машин – 18 072 (+19) од.;
- артилерійських систем – 19 548 (+15) од.;
- РСЗВ – 1232 (+0) од.;
- засоби ППО – 978 (+0) од.;
- літаків – 369 (+0) од.;
- гелікоптерів – 329 (+0) од.;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 17 230 (+78);
- крилаті ракети – 2623 (+3);
- кораблі /катери – 28 (+0) од.;
- підводні човни - 1 (+0) од.;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 26 946 (+38) од.;
- спеціальна техніка – 3473 (+25) од.;
У Генштабі додали, що дані уточнюються.
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