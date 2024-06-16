Лубінець: Росія не зацікавлена в поверненні своїх військовополонених
Сили оборони за добу ліквідували 6 бронемашин, 58 артсистем і понад 1100 військових армії РФ
Протягом минулої доби російська окупаційна армія втратила на фронті в Україні щонайменше 1160 військових і десятки одиниць своєї техніки
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Про це звітує Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 16.06.24 орієнтовно становлять:
- особового складу - близько 526 310 (+1160) осіб,
- танків ‒ 7956 (+0) од,
- бойових броньованих машин - 15 269 (+6) од,
- артилерійських систем – 13 913 (+58) од,
- РСЗВ – 1104 (+1) од,
- засобів ППО ‒ 853 (+0) од,
- літаків – 359 (+0) од,
- гелікоптерів – 326 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 11 159 (+11) од,
- крилатих ракет ‒ 2296 (+3) од,
- кораблів/катерів ‒ 28 (+0) од,
- підводних човнів - 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 18 967 (+56) од,
- спеціальної техніки ‒ 2325 (+3) од.
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