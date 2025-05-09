Сили оборони за добу знешкодили 1300 окупантів, 4 танки і систему ППО

Кандитат у президенти Румунії Сіміон хоче від України компенсації за систему Patriot

У Кремлі стверджують, що на параді в Москві 9 травня нібито будуть присутні представники 29 країн

"Мало вас там били". Про інцидент з військовим у львівському банку і не тільки