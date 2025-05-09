Сили оборони за добу знешкодили 1300 окупантів, 4 танки і систему ППО
Протягом минулої доби Сили оборони України ліквідували на фронті 1300 російських окупантів, 4 танки і засіб протиповітряної оборони ворога
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Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 09.05.25 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 963270 (+1300) осіб,
- танків ‒ 10786 (+4) од,
- бойових броньованих машин ‒ 22433 (+4) од,
- артилерійських систем – 27588 (+36) од,
- РСЗВ – 1380 (+1) од,
- засоби ППО ‒ 1157 (+1) од,
- літаків – 372 (+0) од,
- гелікоптерів – 335 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 35446 (+39),
- крилаті ракети ‒ 3197 (+0),
- кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
- підводні човни - 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 47724 (+120) од,
- спеціальна техніка ‒ 3875 (+0)
Дані уточнюються.
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