Сили оборони знищили 5 ворожих човнів на півдні України

Про це повідомив речник ВМС Дмитро Плетенчук.

"Мінус 5 човнів за день у ворога на Півдні. Хм.. Зазвичай 1-2. Щось "пішло не так" мабуть", - йдеться у повідомленні.

Зауважимо, що Сили оборони півдня у зведенні втрат окупантів на південному напрямку також повідомили про 5 знищенних човнів.