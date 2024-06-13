Сили оборони знищили 5 ворожих човнів на півдні України
Російська окупаційна армія за день втратила щонайменше 5 човнів на півдні України
Про це повідомив речник ВМС Дмитро Плетенчук.
"Мінус 5 човнів за день у ворога на Півдні. Хм.. Зазвичай 1-2. Щось "пішло не так" мабуть", - йдеться у повідомленні.
Зауважимо, що Сили оборони півдня у зведенні втрат окупантів на південному напрямку також повідомили про 5 знищенних човнів.
- Протягом минулої доби російська армія втратила на війні в Україні щонайменше 980 військових. Сили оборони також ліквідували 17 танків і 34 артсистеми ворога.
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