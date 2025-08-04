Сили оборони знищили ракетний комплекс С-300 росіян на ТОТ Запоріжжя
Сили оборони 2 серпня завдали високоточного удару по російських військових об’єктах в тимчасово окупованій частині Запорізької області та знищили зенітний ракетний комплекс С-300
Про це інформує Генеральний штаб ЗСУ.
Як зазначається, у результаті операції засобами дальнього вогневого ураження знищено зенітний ракетний комплекс С-300 російських окупаційних військ.
За даними Генштабу, ліквідація цієї цілі суттєво знижує вогневі спроможності ворога на великі відстані та зменшує його здатність обстрілювати позиції Сил оборони України й цивільну інфраструктуру регіону.
"Цей удар вкотре підтверджує ефективність і точність українських підрозділів у виявленні та ураженні критично важливих об’єктів противника, зокрема і на тимчасово окупованих територіях. Сили оборони України продовжують планомірне знищення ключових елементів воєнного потенціалу Росії, що послаблює здатність ворога до ведення бойових дій, утримання незаконно захоплених територій і забезпечення окупації", - наголосили у Генштабі.
Там також додали, що Україна продовжить боротьбу до повного виведення російських окупаційних військ, відновлення територіальної цілісності та встановлення справедливого і тривалого миру.
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