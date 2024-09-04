Сили ППО вночі збили 22 ворожих дрони та 7 крилатих ракет

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

Загалом у ніч на середу 4 вересня радіотехнічні війська Повітряних сил виявили та здійснили супровід 42 повітряних цілей, серед них:

дві аеробалістичні ракети Х-47 М2 "Кинджал" із літаків МіГ-31К з повітряного простору Тульської обл. РФ;

дві крилаті ракети Х-22 із літаків Ту-22М3 з повітряного простору над акваторією Чорного моря;

шість крилатих ракет Х-101 із літаків Ту-95МС з повітряного простору Волгоградської області РФ;

три крилаті ракети "Іскандер-К" з території окупованого Криму;

29 ударних БПЛА Shahed-131/136 (райони пусків - Курська обл. РФ).

Оборонцям неба в результаті протиповітряного бою вдалося збити 29 повітряних цілей: чотири крилаті ракети Х-101, три крилаті ракети "Іскандер-К" та 22 ударні БПЛА Shahed-131/136. Шість ударних безпілотників локаційно втрачено - ймовірно, подавлені РЕБ, ще один - полетів у Білорусь.

Протиповітряна оборона працювала у Львівській, Івано-Франківській, Чернігівській, Дніпропетровській, Волинській, Тернопільській, Київській, Житомирській, Полтавській та Сумській областях.

"До відбиття повітряного нападу противника залучались авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних сил та Сил оборони України", - додали у повідомленні.