Сили ППО вночі збили 22 ворожих дрони та 7 крилатих ракет
У ніч на 4 вересня російська армія атакувала територію України ракетами та безпілотниками. Сили протиповітряної оборони знищили 7 ворожих ракет і 22 БПЛА
Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.
Загалом у ніч на середу 4 вересня радіотехнічні війська Повітряних сил виявили та здійснили супровід 42 повітряних цілей, серед них:
- дві аеробалістичні ракети Х-47 М2 "Кинджал" із літаків МіГ-31К з повітряного простору Тульської обл. РФ;
- дві крилаті ракети Х-22 із літаків Ту-22М3 з повітряного простору над акваторією Чорного моря;
- шість крилатих ракет Х-101 із літаків Ту-95МС з повітряного простору Волгоградської області РФ;
- три крилаті ракети "Іскандер-К" з території окупованого Криму;
- 29 ударних БПЛА Shahed-131/136 (райони пусків - Курська обл. РФ).
Оборонцям неба в результаті протиповітряного бою вдалося збити 29 повітряних цілей: чотири крилаті ракети Х-101, три крилаті ракети "Іскандер-К" та 22 ударні БПЛА Shahed-131/136. Шість ударних безпілотників локаційно втрачено - ймовірно, подавлені РЕБ, ще один - полетів у Білорусь.
Протиповітряна оборона працювала у Львівській, Івано-Франківській, Чернігівській, Дніпропетровській, Волинській, Тернопільській, Київській, Житомирській, Полтавській та Сумській областях.
"До відбиття повітряного нападу противника залучались авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних сил та Сил оборони України", - додали у повідомленні.
- Уночі та зранку середи, 4 вересня, росіяни запустили по території України ударні БПЛА та ракети. Основний удар прийшовся на захід України - у Львові загинули та постраждали люди, є поранені й у Кривому Розі.
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