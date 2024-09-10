Сили ППО вночі знищили 38 із 46 російських "шахедів": деякі БПЛА залетіли до РФ і на ТОТ Луганщини
Уночі вівторка, 10 вересня, російські окупанти атакували Україну ракетами й ударними безпілотниками. Оборонцям неба вдалося знищити 38 ворожих "шахедів"
Про це повідомляє пресслужба Повітряних сил ЗСУ.
Зазначають, що загалом цієї ночі радіотехнічні війська виявили та здійснили супровід 48 засобів повітряного нападу.
Російські окупанти випустили по Україні балістичну ракету "Іскандер-М" з окупованого Криму, протирадіолокаційну ракету Х-31П із повітряного простору над акваторією Чорного моря, 46 ударних БПЛА типу Shahed з російських Курська та Єйська.
До відбиття повітряного нападу було залучено авіацію, зенітні ракетні війська, мобільні вогневі групи підрозділи РЕБ Сил оборони України. У результаті протиповітряного бою збито 38 ударних БПЛА ворога.
Крім того, три безпілотники вийшли з підконтрольного повітряного простору України, один - у напрямку Росії, два - в напрямку окупованої Луганщини. Ще три ворожі дрони локаційно втрачені на території України - імовірно, упали під впливом засобів РЕБ.
Протиповітряна оборона цієї ночі працювала у Вінницькій, Київській, Чернігівській, Кіровоградській, Миколаївській, Одеській, Херсонській, Черкаській, Сумській, Дніпропетровській, Харківській, Запорізькій та Полтавській областях.
- На Сумщині цієї ночі від атаки російських дронів постраждав об'єкт критичної інфраструктури, у Київській області працювала ППО. Детальніше про наслідки нічного обстрілу України читайте за посиланням.
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