Сили ППО вночі знищили дві ракети і 4 дрони армії РФ на сході України

Про це інформує повітряне командування "Схід".



Зазначається, що проти ночі протиповітряна оборона сходу України збила дві керовані авіаційні ракети типу Х-59/Х-69, а також чотири розвідувальні безпілотники.

Зокрема, йдеться про три БПЛА "Орлан -10" і один "ZALA".

