Сили ППО вночі знищили дві ракети і 4 дрони армії РФ на сході України
Уночі неділі, 14 липня, українські оборонці неба знешкодили дві російські крилаті ракети і чотири розвідувальні дрони, якими окупанти атакували Україну
Про це інформує повітряне командування "Схід".
Зазначається, що проти ночі протиповітряна оборона сходу України збила дві керовані авіаційні ракети типу Х-59/Х-69, а також чотири розвідувальні безпілотники.
Зокрема, йдеться про три БПЛА "Орлан -10" і один "ZALA".
- Цієї ночі ворог здійснив ракетну атаку на Дніпровський район, через що сталося займання, надзвичайники пожежу ліквідували, проте є постраждала.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 40.72 Купівля 40.72Продаж 41.24
- EUR Купівля 44.2Продаж 44.95
- Актуальне
- Важливе