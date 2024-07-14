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Війна з Росією: хроніка
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Сили ППО вночі знищили дві ракети і 4 дрони армії РФ на сході України

14 липня, 2024 неділя
09:06
Війна з Росією сили ППО

Уночі неділі, 14 липня, українські оборонці неба знешкодили дві російські крилаті ракети і чотири розвідувальні дрони, якими окупанти атакували Україну

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Про це інформує повітряне командування "Схід".

Зазначається, що проти ночі протиповітряна оборона сходу України збила дві керовані авіаційні ракети типу Х-59/Х-69, а також чотири розвідувальні безпілотники.

Зокрема, йдеться про три БПЛА "Орлан -10" і один "ZALA". 

  • Цієї ночі ворог здійснив ракетну атаку на Дніпровський район, через що сталося займання, надзвичайники пожежу ліквідували, проте є постраждала.
Теги:
Україна
Росія
ППО
російська армія
безпілотник
крилата ракета
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