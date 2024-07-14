Нічна атака РФ дронами, РСЗВ та ракетою на Дніпропетровщину: є постраждала
Вночі неділі, 14 липня, ворог здійснив ракетну атаку на Дніпровський район, через що сталося займання, надзвичайники пожежу ліквідували, проте є постраждала
Про це повідомляє голова Дніпропетровської ОДА Сергій Лисак.
За його словами, внаслідок атаки БПЛА на Криворіжжі загорілася трава. Постраждала 67-річна жінка. Їй надали всю необхідну допомогу. Лікуватиметься вдома, зауважив Лисак.
Очільник ОДА розповів, що у районі пошкоджені 2 приватні будинки.
За його даними, 4 оселі палали у Мирівській громаді, що на Нікопольщині. Вони зайнялися через обстріл з "Граду". Загалом ворог потрощив 5 приватних будинків, 7 господарських споруд, будівлю, що не експлуатується, та лінії електропередач.
На сам Нікополь військо країни-агресорки скерувало декілька безпілотників. У місті понівечена АЗС. Та головне – минулося без жертв і постраждалих.
Лисак додав, що після опівночі в області українські військові знищили дрон-розвідник та крилату ракету.
- Російські окупанти вдень 13 липня двічі вдарили по селищу Буди, що в Харківському районі. Внаслідок удару загинули начальник райуправління ДСНС та поліцейський, 23 людини отримали поранення.
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