Нічна атака РФ дронами, РСЗВ та ракетою на Дніпропетровщину: є постраждала

Про це повідомляє голова Дніпропетровської ОДА Сергій Лисак.

За його словами, внаслідок атаки БПЛА на Криворіжжі загорілася трава. Постраждала 67-річна жінка. Їй надали всю необхідну допомогу. Лікуватиметься вдома, зауважив Лисак.

Очільник ОДА розповів, що у районі пошкоджені 2 приватні будинки.

За його даними, 4 оселі палали у Мирівській громаді, що на Нікопольщині. Вони зайнялися через обстріл з "Граду". Загалом ворог потрощив 5 приватних будинків, 7 господарських споруд, будівлю, що не експлуатується, та лінії електропередач.

На сам Нікополь військо країни-агресорки скерувало декілька безпілотників. У місті понівечена АЗС. Та головне – минулося без жертв і постраждалих.

Лисак додав, що після опівночі в області українські військові знищили дрон-розвідник та крилату ракету.