Сили ППО за ніч і ранок 2 листопада збили 39 з 71 БПЛА росіян
Уночі та зранку суботи, 2 листопада, російські окупанти атакували Україну ракетами й безпілотниками. Оборонцям неба вдалося знищити 39 ворожих дронів
Про це повідомляє пресслужба Повітряних сил ЗСУ.
Зазначається, що окупанти почали пускати дони по Україні з 19:00 1 листопада. Уранці 2 листопада в повітрі ще перебувають близько 5 ударних БПЛА, бойова робота ППО триває.
Водночас за ніч росіяни завдали удару по території України керованою авіаційною ракетою Х-31П, запущеною із повітряного простору Білгородської області, а також 71 ударним БПЛА типу Shahed та безпілотниками невстановленого типу із напрямків Орел і Курськ у РФ.
Повітряний напад відбивали зенітні ракетні війська, авіація, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних сил та Сил оборони України.
Станом на 11:00 підтверджено збиття 39 ворожих дронів у Кіровоградській, Київській, Сумській та Полтавській областях.
Крім того, 21 безпілотник локаційно втрачено, а ще 5 — повернулись у Росію.
- За попередніми даними, внаслідок російської атаки, через падіння уламків, пошкоджено багатоквартирні та приватні будинки на Сумщині, Полтавщині, Київщині та Одещині, також є постраждалі. Детальніше про наслідки нічної атаки РФ читайте за посиланням.
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