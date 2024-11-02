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Сили ППО за ніч і ранок 2 листопада збили 39 з 71 БПЛА росіян

Світлана Кравченко
2 листопада, 2024 субота
11:31
Війна з Росією сили ППО

Уночі та зранку суботи, 2 листопада, російські окупанти атакували Україну ракетами й безпілотниками. Оборонцям неба вдалося знищити 39 ворожих дронів

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Про це повідомляє пресслужба Повітряних сил ЗСУ.

Зазначається, що окупанти почали пускати дони по Україні з 19:00 1 листопада. Уранці 2 листопада в повітрі ще перебувають близько 5 ударних БПЛА, бойова робота ППО триває.

Водночас за ніч росіяни завдали удару по території України керованою авіаційною ракетою Х-31П, запущеною із повітряного простору Білгородської області, а також 71 ударним БПЛА типу Shahed та безпілотниками невстановленого типу із напрямків Орел і Курськ у РФ.

Повітряний напад відбивали зенітні ракетні війська, авіація, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних сил та Сил оборони України.

Станом на 11:00 підтверджено збиття 39 ворожих дронів у Кіровоградській, Київській, Сумській та Полтавській областях. 
Крім того, 21 безпілотник локаційно втрачено, а ще 5 — повернулись у Росію.

  • За попередніми даними, внаслідок російської  атаки, через падіння уламків, пошкоджено багатоквартирні та приватні будинки на Сумщині, Полтавщині, Київщині та Одещині, також є постраждалі. Детальніше про наслідки нічної атаки РФ читайте за посиланням.
     
Теги:
Новини
Україна
Росія
ППО
російська армія
окупанти
безпілотник
ракетний удар
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2024, субота
2 листопада
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