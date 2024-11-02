Сили ППО за ніч і ранок 2 листопада збили 39 з 71 БПЛА росіян

Про це повідомляє пресслужба Повітряних сил ЗСУ.



Зазначається, що окупанти почали пускати дони по Україні з 19:00 1 листопада. Уранці 2 листопада в повітрі ще перебувають близько 5 ударних БПЛА, бойова робота ППО триває.

Водночас за ніч росіяни завдали удару по території України керованою авіаційною ракетою Х-31П, запущеною із повітряного простору Білгородської області, а також 71 ударним БПЛА типу Shahed та безпілотниками невстановленого типу із напрямків Орел і Курськ у РФ.

Повітряний напад відбивали зенітні ракетні війська, авіація, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних сил та Сил оборони України.

Станом на 11:00 підтверджено збиття 39 ворожих дронів у Кіровоградській, Київській, Сумській та Полтавській областях.

Крім того, 21 безпілотник локаційно втрачено, а ще 5 — повернулись у Росію.