Сили ППО за ніч ліквідували 200 з 235 ворожих повітряних цілей

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

Так, з 20:00 до ранку настпуного дня окупанти запустили по Україні 208 ударних БПЛА типу Shahed і безпілотники-імітатори різних типів із напрямків Брянська, Курська, Орла, Міллєрового, Шаталового, Приморсько-Ахтарська та окупованого Гвардійська у Криму.

Крім того, росіяни атакували регіони України 12 балістичними ракетами "Іскандер-М/KN-23", які запускали із Воронезької, Курської, Ростовської областей РФ, Єйська та Криму, 8 крилатими ракетами "Іскандер-К", запущеними з Єйська, Воронезької та Ростовської областей, а також 7 керованими авіаційними ракетами Х-59/69, випущеними із повітряного простору Білгородщини та тисчасово окупованої Запорізької області.

Основним напрямком удару була Дніпропетровщина. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Станом на 09:30 протиповітряною обороною збито та подавлено РЕБ 200 засобів повітряного нападу противника, а саме 183 ударних БПЛА та 17 ракет різних типів.