Сили ППО за ніч знищили 12 з 17 російських БПЛА: 4 з них - локаційно втрачено

Про це повідомляє пресслужба Повітряних сил ЗСУ.

Зазначається, що цієї ночі ворог задав удару по Миколаївщині 7 зенітними керованими ракетами С-300/400 із ТОТ Криму, двома керованими авіаційними ракетами Х-59 по Чернігівщині та Сумщині із повітряного простору Курської області РФ, а також 17 ударними БПЛА, запущеними з Курська та Приморсько-Ахтарська.

До відбиття нападу залучались авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних сил та Сил оборони України.

У результаті протиповітряного бою оборонці неба збили 12 ворожих безпілотників у Миколаївській, Київській, Одеській, Полтавській, Чернігівській, Кіровоградській та Черкаській областях.

Чотири російські дрони локаційно втрачено, імовірно, внаслідок активної протидії РЕБ, а ще один БПЛА - в повітрі.