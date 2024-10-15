Сили ППО за ніч знищили 12 з 17 російських БПЛА: 4 з них - локаційно втрачено
Уночі вівторка, 15 жовтня, російські окупанти запустили по Україні безпілотники і ракети. Оборонцям неба вдалося знищити 12 із 17 ворожих безпілотників
Про це повідомляє пресслужба Повітряних сил ЗСУ.
Зазначається, що цієї ночі ворог задав удару по Миколаївщині 7 зенітними керованими ракетами С-300/400 із ТОТ Криму, двома керованими авіаційними ракетами Х-59 по Чернігівщині та Сумщині із повітряного простору Курської області РФ, а також 17 ударними БПЛА, запущеними з Курська та Приморсько-Ахтарська.
До відбиття нападу залучались авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних сил та Сил оборони України.
У результаті протиповітряного бою оборонці неба збили 12 ворожих безпілотників у Миколаївській, Київській, Одеській, Полтавській, Чернігівській, Кіровоградській та Черкаській областях.
Чотири російські дрони локаційно втрачено, імовірно, внаслідок активної протидії РЕБ, а ще один БПЛА - в повітрі.
- Вночі 15 жовтня у Миколаєві внаслідок атаки загинула жінка, 16 людей поранено. Детальніше про наслідки атаки читайте за посиланням.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.03 Купівля 41.03Продаж 41.48
- EUR Купівля 44.91Продаж 45.55
- Актуальне
- Важливе