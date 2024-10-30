Сили ППО за ніч знищили в десяти областях 33 дрони з 62, якими росіяни атакували Україну

Про це інформує пресслужба Повітряних сил ЗСУ.

Зазначається, що цієї ночі ворог завдав удару ракетою невстановленого типу із Білгородської області по приватному сектору на Сумщині, також атакував 62 "шахедами" та безпілотниками невстановленого типу із напрямків Орел та Приморсько-Ахтарськ.

У Повітряних силах також наголосили, що тактична авіація противника постійно завдає ударів керованими авіабомби по прифронтовій території на Сумському, Харківському та Донецькому напрямках.

Повітряний напад відбивали зенітні ракетні війська, авіація, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.



Станом на 07:00 підтверджено збиття 33 ворожих БПЛА у Київській, Черкаській, Хмельницькій, Харківській, Запорізькій, Донецькій, Дніпропетровській, Сумській, Чернігівській та Полтавській областях.

Крім того, 25 безпілотників локаційно втрачено.