Сили ППО знешкодили 283 російських дронів і 5 ракет Х-59

Про це повідомляють Повітряні сили ЗС України.

Запуски здійснювалися з території РФ — Міллерово, Курськ, Шаталово, Орел, Приморсько-Ахтарськ. Близько 200 дронів — "шахеди.

Терористи запустили 320 дронів, 2 аеробалістичних ракет Х-47М2 "Кинджал", 26 балістичних ракет "Іскандер-М"/KN-23, 2 крилатих ракет "Іскандер-К" і 7 керованих авіаційних ракет Х-59.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. Українські воїни збили/знешкодили 283 ворожих дронів і 5 керованих авіаційних ракет Х-59. Ще 18 ворожих ракет локаційно втрачені.

Зафіксовано влучання 14 ракет та 37 ударних БпЛА на 14 локаціях та падіння збитих (уламки) на 2 локаціях.

"Основний напрямок удару – Полтавщина та Харківщина", - додали в ПС.