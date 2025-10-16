Путін глухий до всього, що говорить світ, - Зеленський заявив, що цієї ночі РФ била по Україні "шахедами" з касетними боєприпасами

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

За його словами, під ударами опинилися об’єкти енергетики та цивільна інфраструктура у Вінницькій, Сумській, Полтавській, Чернігівській та Харківській областях.

Зокрема, у Ніжині на Чернігівщині пошкоджено будівлю пошти, поранено одну людину. На Харківщині удари спричинили руйнування об’єктів критичної інфраструктури та пошкодження частини ДСНС — є постраждалі.

Президент зазначив, що російські війська застосовують "подвійний терор" — атакують БПЛА з касетними боєприпасами та завдають повторних ударів, коли рятувальники й енергетики працюють над ліквідацією наслідків.

Зеленський наголосив, що Росія продовжує щоденні атаки на енергетичну систему України, і єдиний спосіб зупинити агресію — посилення міжнародного тиску.

"Путін глухий до всього, що говорить світ. Єдина мова, яку він розуміє, — це мова тиску: санкціями і далекобійними можливостями", — підкреслив Зеленський.

Президент додав, що під час свого візиту до Вашингтона планує обговорити з партнерами шляхи посилення обороноздатності України та кроки, які можуть наблизити мир у Європі.