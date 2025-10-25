Сили ППО знешкодили 50 БПЛА та 4 балістичні ракети, якими РФ атакувала Україну

Про це інформують Повітряні сили ЗСУ.

Зазначається, що окупанти здійснювали атаку балістичними ракетами із Ростовської та Курської областей. Безпілотники ворог запускав із напрямків: Курськ, Орел – РФ, Гвардійське – ТОТ Криму, близько 40 із них – "шахеди".

Повітряний напад відбивали зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

"За попередніми даними, станом на 09:00, протиповітряною обороною збито/подавлено чотири балістичні ракети та 50 ворожих БПЛА типу Shahed, Гербера і дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни", - зазначили в Повітряних силах.

Там додали, що зафіксовано влучання п’яти балістичних ракет та 12 ударних БПЛА на 11 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 4 локаціях.

Станом на 08:34 повідомлялося, що атака триває, в повітряному просторі фіксували декілька ворожих БПЛА.