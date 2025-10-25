Сили ППО знешкодили 50 БПЛА та 4 балістичні ракети, якими РФ атакувала Україну
У ніч на 25 жовтня російська окупаційна армія застосувала для атаки на Україну 9 балістичних ракет і 62 БПЛА. Оборонці українського неба знешкодили 54 ворожі цілі
Про це інформують Повітряні сили ЗСУ.
Зазначається, що окупанти здійснювали атаку балістичними ракетами із Ростовської та Курської областей. Безпілотники ворог запускав із напрямків: Курськ, Орел – РФ, Гвардійське – ТОТ Криму, близько 40 із них – "шахеди".
Повітряний напад відбивали зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.
"За попередніми даними, станом на 09:00, протиповітряною обороною збито/подавлено чотири балістичні ракети та 50 ворожих БПЛА типу Shahed, Гербера і дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни", - зазначили в Повітряних силах.
Там додали, що зафіксовано влучання п’яти балістичних ракет та 12 ударних БПЛА на 11 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 4 локаціях.
Станом на 08:34 повідомлялося, що атака триває, в повітряному просторі фіксували декілька ворожих БПЛА.
- Увечері 24 жовтня російська окупаційна армія запустила ударні безпілотники по території України, а під ранок 25 числа ворог атакував Київ балістикою. У столиці спалахнули пожежі, є постраждалі.
