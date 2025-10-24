Росія запустила ударні дрони по Україні: ситуація ввечері 24 жовтня
У пʼятницю ввечері, 24 жовтня, російська окупаційна армія запустила ударні безпілотники по території України
Про це повідомляють Повітряні сили.
О 18:20 ворожий безпілотник зафіксували над Сумами.
О 19:34 дрони рухались в східній та північно-західній частинах Чернігівщини. ПС попередили, що БПЛА постійно змінюють напрямок руху.
Станом на 19:59 безпілотники прямували:
- На півночі Київщини, курс південний.
- В східній та північній частинах Чернігівщини, постійно змінюють напрямок руху.
- Західніше Павлограда на Дніпровщині, курс західний.
Новина доповнюватиметься...
- Біла Церква
