Сили ППО знищили 22 безпілотники, ще 27 - локаційно втрачено

Про це повідомляють Повітряні сили.

Так, ворог задав удару по Україні керованою авіаційною ракетою Х-59 із повітряного простору Курської області, а також 56 ударними БПЛА та безпілотниками невстановленого типу.

У результаті протиповітряного бою збито 22 ворожі дрони в Сумській, Київській, Полтавській, Чернігівській, Житомирській, Миколаївській, Черкаській, Одеській та Тернопільській областях.

Два безпілотники вийшли з повітряного простору в напрямку Білорусі, 27 ударних БПЛА та безпілотників невстановленого типу локаційно втрачено внаслідок активної протидії РЕБ Сил оборони.

Також, за даними військових, зафіксовано 5 влучань ударних БПЛА по об’єктах інфраструктури у прифронтових областях.