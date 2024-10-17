Сили ППО знищили 22 безпілотники, ще 27 - локаційно втрачено
У ніч проти 17 жовтня російська окупаційна армія запустила по території України ракету Х-59 та 56 ударних БПЛА й безпілотників невідомого типу. Сили оборони збили 22 цілі
Про це повідомляють Повітряні сили.
Так, ворог задав удару по Україні керованою авіаційною ракетою Х-59 із повітряного простору Курської області, а також 56 ударними БПЛА та безпілотниками невстановленого типу.
У результаті протиповітряного бою збито 22 ворожі дрони в Сумській, Київській, Полтавській, Чернігівській, Житомирській, Миколаївській, Черкаській, Одеській та Тернопільській областях.
Два безпілотники вийшли з повітряного простору в напрямку Білорусі, 27 ударних БПЛА та безпілотників невстановленого типу локаційно втрачено внаслідок активної протидії РЕБ Сил оборони.
Також, за даними військових, зафіксовано 5 влучань ударних БПЛА по об’єктах інфраструктури у прифронтових областях.
- У ніч проти 17 жовтня російський ворог атакував низку регіонів України ударними БПЛА. Унаслідок цього пошкоджено дитячий садок у Києві. У Миколаєві постраждала енергетична інфраструктура.
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