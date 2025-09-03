Сирський провів нараду щодо безпеки військових у навчальних центрах

Про це повідомляє Генштаб.

За його словами, нині курс базової загальновійськової підготовки триває щонайменше 51 день та проводиться за оновленою програмою, яка враховує тактичні та технологічні виклики сучасної війни. Командування має право збільшувати терміни підготовки за потреби.

"Краща навченість, без перебільшення, рятує життя й зміцнює захист всієї країни", – наголосив Сирський.

Окремою темою наради стало питання захисту навчальних центрів від дронових та ракетних ударів. Було заслухано доповіді про зведення захисних споруд і забезпечення центрів засобами протиповітряної оборони, спостереження та прикриття.

За літній період у цій сфері виконано значний обсяг робіт. Зокрема, у центрах зводять підземні споруди для проживання військових, на стрільбищах облаштовують перекриті ходи сполучення. У деяких навчальних закладах вже 100% особового складу живе в укриттях.

Разом з тим, Сирський визнав, що роботи ще багато. Він доручив прискорити облаштування підземних укриттів і завершити їх будівництво у максимально короткі терміни.