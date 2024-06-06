Сирський провів засідання щодо безпілотних систем та назвав свою стратегічну задачу в українському війську

Про це він повідомив у Telegram.

Зокрема головком наголосив щодо того, що вважає своєю стратегічною задачею на посаді.

"​​Вважаю однією із своїх стратегічних задач трансформацію українського війська у високотехнологічну армію, в якій бійці будуть максимально забезпечені технологіями, що допоможе мати не лише перевагу над ворогом, але й головне - зберегти життя наших воїнів", - написав він.

Сирський зазначив, що у рамках цієї задачі провів засідання робочої групи з питань безпілотних систем. Спільно із начальником Генштабу ЗСУ Анатолієм Баргилевичем, міністром цифрової трансформації Михайлом Федоровим та командирами підрозділів визначили пріоритети розвитку наземних, морських та повітряних безпілотних систем і окреслили ключові задачі на всіх рівнях.

"Польові командири, відомі вам за позивними Верес, Мадяр і Ахіллес, мають унікальний бойовий досвід застосування, постачання та налагодження безпілотних систем. Критично важливо мати спільне розуміння подальшого розвитку цих технологій та усвідомлювати виклики, які стоять перед нами", - зауважив він.

Головнокомандувач ЗСУ зокрема нагадав, що українські військові неодноразово дивували вражаючими результатами застосування безпілотних систем на полі бою, зокрема і на гарячому Харківському напрямку.

"Більше того, українські морські безпілотники витіснили ворога з української акваторії Чорного моря. Плануємо і надалі покращувати логістику, ланцюги постачання, роботу майстерень, організацію звʼязку, підготовку кадрів, рекрутинг здібних екіпажів у безпілотні підрозділи, дослідницьку та експериментальну роботу, усунення бюрократичних барʼєрів, зокрема, коли йдеться про списання втрачених безпілотників", - наголосив Сирський.

Він зауважив, що Сили безпілотних систем мусять постійно удосконалюватись та заявив, що регулярно проводитиме такі зустрічі.