Сирський запропонував Зеленському подвоїти "бойові" виплати, - нардеп
Народний депутат від фракції "Слуга Народу" Руслан Горбенко заявив, що головнокомандувач ЗСУ Сирський запропонував Зеленському подвоїти "бойові" виплати військовим, які захищають Україну на передових позиціях фронту
Про це повідомляє Телеграф.
Він зазначив, що під час його поїздок на фронт до нього неодноразово зверталися військовослужбовці з проханням збільшити так звані бойові виплати.
"Вони хотіли б отримувати надбавку за бойові не 100 тисяч гривень, а 200 тисяч. Це можна робити? Так, можна! І є така пропозиція від головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського, який запропонував президенту подвоїти ці виплати для мотивації хлопців, які бажають битися і воювати", - заявив депутат.
За словами Горбенка, гроші в бюджеті на таку індексацію можливо знайти шляхом звільнення з лав ЗСУ тих, хто не бажає воювати.
"Я не бачу сенсу тримати таких людей в лавах нашої армії, краще ці кошти, які вивільняються (вони ж не будуть отримувати зарплату), спрямувати на додаткову мотивацію хлопців, які бажають воювати, захищати свою країну", - підсумував він.
- Верховній Раді пропонують ухвалити законопроєкт про збільшення зарплат військових до 200 тис. грн. Це стосуватиметься тих, хто воює "на нулі" вже 2 роки.
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