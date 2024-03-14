Сирський заявив, що на фронті розпочалась ротація частин та підрозділів з переднього краю

Про це Сирський повідомив у facebook.

За його словами, наразі проривом є те, що по всій лінії фронту попри складну обстановку почалась ротація та заміна тих частин та підрозділів, які вже довго виконують бойові завдання на передньому краї.

"Це дозволить стабілізувати обстановку і позитивно вплине на морально-психологічний стан наших воїнів. В ході роботи прийняв всі необхідні рішення для підвищення бойових спроможностей наших бригад", - зазначив він.

Головнокомандувач ЗСУ поінформував, що наразі продовжує роботу в бригадах на Запорізькому напрямку. Там ворог атакує українські позиції в районах Роботиного та Вербового. За його словами, у боях у поєднанні з вогнем артилерії та мінометів використовують дрони усіх типів.

Читайте також: Війна технологій: як системи РЕБ змінюють хід бойових дій. Колонка Сергія Згурця

"За таких обставин ударні безпілотні системи поступово стають основною ударною зброєю сухопутних підрозділів у загальновійськовому бою.В цих умовах надійний захист наших військовослужбовців можуть забезпечити тільки сучасні та потужні засоби РЕБ, роль та значення яких постійно зростає. Протистояння дронів та РЕБ вийшло на перший план і тільки той, хто перший зможе добитися відриву від противника в цьому змаганні, буде мати шанс на перемогу", - наголосив Сирський.