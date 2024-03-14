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Війна з Росією: хроніка
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Сирський заявив, що на фронті розпочалась ротація частин та підрозділів з переднього краю

14 березня, 2024 четвер
14:15
Війна з Росією

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що на фронті запустили процес ротації та заміни частин і підрозділів, які тривалий час виконують бойові завдання на передньому краї

Про це Сирський повідомив у facebook

За його словами, наразі проривом є те, що по всій лінії фронту попри складну обстановку почалась ротація та заміна тих частин та підрозділів, які вже довго виконують бойові завдання на передньому краї.

"Це дозволить стабілізувати обстановку і позитивно вплине на морально-психологічний стан наших воїнів. В ході роботи прийняв всі необхідні рішення для підвищення бойових спроможностей наших бригад", - зазначив він. 

Головнокомандувач ЗСУ поінформував, що наразі продовжує роботу в бригадах на Запорізькому напрямку. Там ворог атакує українські позиції в районах Роботиного та Вербового. За його словами, у боях у поєднанні з вогнем артилерії та мінометів використовують дрони усіх типів. 

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"За таких обставин ударні безпілотні системи поступово стають основною ударною зброєю сухопутних підрозділів у загальновійськовому бою.В цих умовах надійний захист наших військовослужбовців можуть забезпечити тільки сучасні та потужні засоби РЕБ, роль та значення яких постійно зростає. Протистояння дронів та РЕБ вийшло на перший план і тільки той, хто перший зможе добитися відриву від противника в цьому змаганні, буде мати шанс на перемогу", - наголосив Сирський. 

  • 27 лютого у 110-й окремій механізованій бригаді, яка боронила Авдіївку, розповіли, що вперше за два роки йдуть на ротацію. 
Теги:
військові
ЗСУ
безпілотник
Військові новини
Олександр Сирський
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