Сирський заявив, що на фронті розпочалась ротація частин та підрозділів з переднього краю
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що на фронті запустили процес ротації та заміни частин і підрозділів, які тривалий час виконують бойові завдання на передньому краї
Про це Сирський повідомив у facebook.
За його словами, наразі проривом є те, що по всій лінії фронту попри складну обстановку почалась ротація та заміна тих частин та підрозділів, які вже довго виконують бойові завдання на передньому краї.
"Це дозволить стабілізувати обстановку і позитивно вплине на морально-психологічний стан наших воїнів. В ході роботи прийняв всі необхідні рішення для підвищення бойових спроможностей наших бригад", - зазначив він.
Головнокомандувач ЗСУ поінформував, що наразі продовжує роботу в бригадах на Запорізькому напрямку. Там ворог атакує українські позиції в районах Роботиного та Вербового. За його словами, у боях у поєднанні з вогнем артилерії та мінометів використовують дрони усіх типів.
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"За таких обставин ударні безпілотні системи поступово стають основною ударною зброєю сухопутних підрозділів у загальновійськовому бою.В цих умовах надійний захист наших військовослужбовців можуть забезпечити тільки сучасні та потужні засоби РЕБ, роль та значення яких постійно зростає. Протистояння дронів та РЕБ вийшло на перший план і тільки той, хто перший зможе добитися відриву від противника в цьому змаганні, буде мати шанс на перемогу", - наголосив Сирський.
- 27 лютого у 110-й окремій механізованій бригаді, яка боронила Авдіївку, розповіли, що вперше за два роки йдуть на ротацію.
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