Ситуація на фронті, фортифікації, графіки надходження зброї: Зеленський провів засідання Ставки

Про це він повідомив у Telegram.

"Заслухав великий звіт щодо ступеня готовності фортифікаційних рубежів у прикордонних регіонах та на напрямках активних бойових дій. Його представили прем’єр-міністр Денис Шмигаль і голова Державної служби спеціального транспорту Олександр Яковець", - написав президент.

Своєю чергою головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський доповів про поточну ситуацію на фронті та організацію ротації підрозділів для відновлення. Також учасники засідання обговорили темпи та потреби при комплектуванні нових бригад.

"Була доповідь міністра оборони Рустема Умєрова щодо графіків надходження зброї від партнерів у межах оприлюднених пакетів допомоги. Доручив ужити всіх можливих заходів для скорочення строків", - зазначив Зеленський.

"Особливо це стосується постачання засобів ППО для захисту людських життів та енергетичної інфраструктури", - уточнив він.

Окрім того, на засіданні виступив міністр із питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін, він розповів про поточні темпи виробництва дронів і засобів РЕБ та забезпечення ними фронту, а також засобів радіоелектронної боротьби для прикриття важливих об'єктів.