Ситуація на фронті має тенденцію до загострення, - Сирський
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський поінформував, що ситуація на російсько-українському фронті залишається складною і має тенденцію до загострення
Про це Сирський повідомив у Facebook за підсумками розмови з командувачем збройних сил США в Європі Крістофером Каволі.
"Ситуація залишається складною і має тенденцію до загострення. Ворог, використовуючи свою чисельну перевагу, продовжує вести наступальні дії та зосереджує основні зусилля на Покровському і Курахівському напрямках", - заявив Сирський.
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Головнокомандувач також зазначив, що Україна має численні дані про підготовку північнокорейських військовослужбовців до участі у бойових діях на боці російських військ.
- На Курахівському та Покровському напрямках 7 листопада російська армія зуміла просунутись у районі населених пунктів Новодмитрівка, Новоолександрівка та Максимівка.
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