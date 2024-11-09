Ситуація на фронті має тенденцію до загострення, - Сирський

Про це Сирський повідомив у Facebook за підсумками розмови з командувачем збройних сил США в Європі Крістофером Каволі.

"Ситуація залишається складною і має тенденцію до загострення. Ворог, використовуючи свою чисельну перевагу, продовжує вести наступальні дії та зосереджує основні зусилля на Покровському і Курахівському напрямках", - заявив Сирський.

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Головнокомандувач також зазначив, що Україна має численні дані про підготовку північнокорейських військовослужбовців до участі у бойових діях на боці російських військ.