Ситуація у Вугледарі не зовсім визначає розвиток подій на Торецькому напрямку, - Центр глобалістики "Стратегія XXI"

Про це повідомив керівник безпекових програм Центру глобалістики "Стратегія ХХІ", капітан І рангу запасу ВМС України Павло Лакійчук в етері телеканалу "Еспресо".

"Основний напрямок зусиль противника на цьому етапі війни зосереджений на великому Донецькому напрямку, починаючи на півночі від Часового Яру. Це для ворога правий фланг Покровського виступу, головна дирекція на Покровськ, і лівий фланг — Курахівський напрямок аж до Вугледару, вже захопленого противником.

Говорити про те, що події у Вугледарі визначають події зараз на Торецькому напрямку, не зовсім правильно. Захоплення противником Вугледару більше стосується їхнього лівого флангу, де на Кураховому ворог рветься до Курахівського водосховища, намагаючись розрізати нашу оборону між Покровськом і Вугледаром на дві частини і знищити їх. Для цього ворог має намір відтиснути ЗСУ від залізниці, Волноваського вузла, убезпечивши свою логістику на південному сході, і розрізаючи українські сили, забезпечити свій лівий фланг. Правий фланг - це бої Нью-Йорк - Торецьк", - заявив він.

Те, що зараз відбувається, було передбаченим після прориву противника з селища Північне на Торецьк, прориву, фактично, в середмістя Торецька, що значно ускладнило оборону ЗСУ, зауважив Лакійчук.

"ЗСУ доводиться тримати оборону і по фронту, по східній околиці міста, і вибивати противника з вклинень із південного і північного напрямків одночасно. Нестача сил і значна перевага ворога в особовому складі та засобах ураження призводить до того, що бої все більше переміщаються в центр міста", - додав він.

За його словами, на цій відносно вузькій ділянці фронту противник буде намагатися найближчими тижнями і місяцями наростити зусилля, досягти успіху з метою прорватися до Покровська.



"Далі прогнозувати хід бойових дій не варто, тому що Покровськ стоїть. Говорити, що росіяни підуть на Костянтинівку чи Дружківку, якщо захоплять Покровськ, не варто, тому що ЗСУ тримають оборону. Але тактичне просування противника продовжується, він покращує свої позиції, витрачаючи на це неймовірні зусилля", - резюмував Лакійчук.