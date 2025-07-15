"Ситуація ускладнена, але контрольована": командир екіпажу БпАК спецзагону "Тайфун" НГУ Дарʼя "Гілка" про активізацію ворога на Запорізькому напрямку
Російська окупаційна армія активізувала наступальні дії на Запорізькому напрямку, активно підтягує нові резерви та проводить ротацію
Про це в етері Еспресо розповіла командир екіпажу БпАК спецзагону "Тайфун" НГУ Дарʼя "Гілка".
"Так, дійсно ситуація на Запорізькому напрямку десь ускладнена, втім, повністю контрольована. На жаль, ворог не втрачає позиції й досить активно проводить наступальні дії, але ми даємо відсіч. На цьому напрямку ще досі стоять підрозділи ворога ще з часів контрнаступу ЗСУ. Також зʼявляються й нові сили. Вони змінюють тактику, активно проводиться ротація", - розповіла Дарʼя "Гілка".
За словами військовослужбовиці, ворогу вдалось побудувати досить ефективну й ешелоновану лінію оборони на ТОТ.
"Росіяни змогли підготувати досить потужну ешелоновану лінію оборони на тимчасово окупованих територіях. Ворон дійсно вміє окопуватись й будувати фортифікаційні споруди. До того ж Запорізький регіон має степову місцевість і часто немає населених пунктів, де можна було б закріпитись. Тому, те що будує ворог на цих територіях дійсно відповідає дійсності", - додала вона.
- 15 липня у Генштабі ЗСУ повідомили, що протягом доби понеділка, 14 липня, на російсько-українському фронті сталося 185 бойових зіткнень. Найбільше боїв зафіксували на Покровському напрямку
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.51 Купівля 41.51Продаж 42.02
- EUR Купівля 48.37Продаж 49.09
- Актуальне
- Важливе