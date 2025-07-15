"Ситуація ускладнена, але контрольована": командир екіпажу БпАК спецзагону "Тайфун" НГУ Дарʼя "Гілка" про активізацію ворога на Запорізькому напрямку

Про це в етері Еспресо розповіла командир екіпажу БпАК спецзагону "Тайфун" НГУ Дарʼя "Гілка".

"Так, дійсно ситуація на Запорізькому напрямку десь ускладнена, втім, повністю контрольована. На жаль, ворог не втрачає позиції й досить активно проводить наступальні дії, але ми даємо відсіч. На цьому напрямку ще досі стоять підрозділи ворога ще з часів контрнаступу ЗСУ. Також зʼявляються й нові сили. Вони змінюють тактику, активно проводиться ротація", - розповіла Дарʼя "Гілка".

За словами військовослужбовиці, ворогу вдалось побудувати досить ефективну й ешелоновану лінію оборони на ТОТ.

"Росіяни змогли підготувати досить потужну ешелоновану лінію оборони на тимчасово окупованих територіях. Ворон дійсно вміє окопуватись й будувати фортифікаційні споруди. До того ж Запорізький регіон має степову місцевість і часто немає населених пунктів, де можна було б закріпитись. Тому, те що будує ворог на цих територіях дійсно відповідає дійсності", - додала вона.