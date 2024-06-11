Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
ua en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Війна з Росією Скільки окупантів мають гинути в Україні щомісяця, щоб росіяни вийшли на вулицю: думка воєнного експерта Черника
Ексклюзив

Скільки окупантів мають гинути в Україні щомісяця, щоб росіяни вийшли на вулицю: думка воєнного експерта Черника

11 червня, 2024 вiвторок
10:47
Війна з Росією Окупанти

Військовий експерт Петро Черник вважає, що якщо втрати окупантів будуть складати понад 50-60 тис. щомісяця, то це призведе до соціального напруження в Росії

Зміст

Таку думку він висловив в етері Еспресо.

"Є важливий політичний момент. На мою думку, росіяни не здатні на бунт знизу. Я в це не вірю і цього не було жодного разу в історії. Один єдиний успішний випадок - бунт більшовиків. Втім, його організували еліти на чолі з Леніним за німецькі гроші", - пояснив Черник.

На думку експерта, соціальним напруженням в Росії можуть скористатись еліти для відсторонення Путіна від влади.

"Сьогодні РФ безболісно для себе мобілізовують щомісяця понад 30-32 тис. особового складу. За травень Сили оборони встановили рекорд зі знищення окупантів - 39 тис. особового складу. Якщо виходити на показники 50-60 тис. знищених окупантів щомісяця, то це дійсно призведе до дуже потужної соціальної напруги в Росії. Цією соціальною напругою може скористатись одна із веж Кремля для відсторонення від влади Путіна. Хочу нагадати, що подібна спроба вже відбулась. Пригожин не сам пішов на повстання проти Кремля. Це неможливо. Його на це спровокувала, примусила, чи змотивувала якась група, гадаю, у ФСБ", - додав він.

  • За минулу добу російсько-української війни Сили оборони знищили літак окупантів, понад 1000 військових, а також десятки одиниць ворожої техніки.
Теги:
Україна
Росія
російська армія
ЗСУ
Військові новини
втрати окупантів
Читайте також:
Володимир Путін
10 червня, 2024 понедiлок
"Путін скаженіє": у ГУР розповіли про реакцію Кремля на ураження Су-57
10 червня, 2024 понедiлок
Командир батальйону ОУН Микола Коханівський загинув на фронті
Сумщина
10 червня, 2024 понедiлок
Кадиров заявив про окупацію Рижівки на Сумщині: місцева влада заперечила інформацію, у РНБО назвали це "спробою РФ промацати оборону"
Київ
+24°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 40.35
    Купівля 40.35
    Продаж 40.92
  • EUR
    Купівля 43.46
    Продаж 44.32
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, вiвторок
11 червня
12:13
"Як на це відреагують військові?": Терехов не розглядає варіанту евакуації Харкова
12:10
Ексклюзив
Володимир Зеленський під час виступу в парламенті Франції
Україні важливо відновити усі енергообʼєкти до зими, - Зеленський
12:06
Максим Денщік
У Запоріжжі невідомий застрелив директора департаменту правового забезпечення Запорізької міськради Денщіка: нападника розшукують
12:05
Канцлер Німеччини Олаф Шольц виступає на конференції з відновлення України в Берліні, Німеччина, 11 червня 2024 р.
Попри важні наслідки війни: Шольц спрогнозував ріст економіки України у 2024 році
11:47
Ексклюзив
Зеленський і Шольц
Майбутнє України в ЄС і ми дотримаємось своєї обіцянки, - Шольц
11:46
Документальний фільм"Легіони світла"
"Можуть добровільно розірвати контракт": у ГУР розповіли, на яких умовах воюють іноземці в Україні
11:43
енергетика
Пільгові кредити та міні-ТЕЦ по країні: Нацбанк посилить фінансування проєктів відбудови енергетики
11:42
Олаф Шольц
Німеччина поставить в Україну третю систему Patriot, установку IRIS-T, Gepard та боєприпаси: Шольц назвав терміни
11:41
Семен Кривонос, директор НАБУ
Ймовірний витік інформації в НАБУ: директор бюро Кривонос прокоментував ситуацію
11:41
електроенергія
Години відключень продовжені: ситуація в енергосистемі на 11 червня
11:25
електроенергія
Ситуація в енергетиці 11 червня: на Київщині екстрені відключення, в низці регіонах - зміни в графіках
11:11
Новини компаній
Амерікан Юніверсіті Київ
American University Kyiv, який працює в Україні за американськими освітніми стандартами, розпочав набір на магістратуру
11:05
Огляд
світ, міжнародний огляд
Відставка Найєма підкреслює напруженість в Україні та для чого Росія почала антикорупційні заходи у Кремлі. Акценти світових ЗМІ 11 червня
11:03
ЗСУ, військові
Ситуація контрольована: Генштаб повідомив про атаку росіян в напрямку Вовчанська
11:00
У США обвалився міст після того, як в нього врізалося судно
Балтиморський судноплавний канал повністю відновили після обвалу моста
10:37
Іноземні студенти у Росії
РФ перестала видавати навчальні візи іноземним студентам, щоб залучити до лав російської армії, - ЦНС
10:19
Оновлено
"Азову" дозволили використовувати американську зброю. У бригаді відреагували
10:17
Готували російські удари по оборонних об’єктах Запоріжжя: двох братів підозрюють у держзраді
10:07
Оновлено
У Росії розпочався другий етап тактичних ядерних навчань
10:05
На Донеччині минулої доби через обстріли загинула людина, 9 поранених
09:59
Засідання Керівного комітету Координаційної платформи донорів України у Берліні
Партнери запевнили Україну у фінансовій допомозі до кінця 2024 року, - Марченко
09:59
Інфографіка
долар євро валюта обмін
Курс валют на 11 червня: скільки коштують долар та євро
09:48
OPINION
Віталій Портников
Навіщо Путін летить до Кім Чен Ина?
09:46
Пенні Пріцкер
"Україна має вікно можливостей": Пріцкер озвучила умови успіху Києва на шляху інтеграції в ЄС і НАТО
09:39
Ексклюзив
Просування росіян в Іванівському біля Часового Яру не вплине на стійкість оборони ЗСУ, - Згурець
09:31
До застосунку "Повітряна тривога" додали техніки психологічної самодопомоги
09:19
Південна Корея
У Південній Кореї заявили, що кілька військових КНДР перетнули їхній кордон
09:12
СБУ проводить безпекові заходи в урядовому кварталі Києва. Подробиці
08:40
Лісова пожежа, ліс, лісові пожежі
На окупованій Луганщині від початку року пожежі знищили 7 тис. га лісів
08:30
Оновлено
У лікарні помер чоловік, поранений унаслідок обстрілу Харкова 10 червня
08:18
Ілон Маск
Маск заявив, що заборонить використовувати у своїх компаніях ґаджети Apple з інтегрованим ШІ
08:18
Обстріл Костянтинівки 10 червня
Окупанти вночі скинули авіабомбу на житловий квартал Костянтинівки: постраждали 5 цивільних
07:52
Дональд Трамп
Виборча кампанія Байдена офіційно назвала Трампа "засудженим злочинцем"
07:41
Оновлено
Су-34
У Північній Осетії розбився російський Су-34
07:13
Інфографіка
втрати окупантів
Втрати армії РФ в Україні сягнули 520 тис. військових від початку повномасштабної війни
07:02
Оновлено
чорне море, ракетоносій рф
Росіяни утримують в Чорному морі один ракетоносій, ще три - в Азовському морі
06:55
Андрій Ярмоленко (ліворуч), Україна - Молдова
Молдова - Україна: де та коли дивитися товариський матч перед Євро-2024
06:40
російська армія, мобілізація
Росія почала вербувати на війну проти України ув'язнених жінок, - NYT
06:35
Відкриття бюро Української комунікаційної групи. 10 червня, Варшава
США та Польща допоможуть Україні боротися проти пропаганди та фейків РФ
06:24
Apple презентувала систему штучного інтелекту Apple Intelligence
Apple презентувала систему штучного інтелекту Apple Intelligence
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV