Скільки окупантів мають гинути в Україні щомісяця, щоб росіяни вийшли на вулицю: думка воєнного експерта Черника
Військовий експерт Петро Черник вважає, що якщо втрати окупантів будуть складати понад 50-60 тис. щомісяця, то це призведе до соціального напруження в Росії
Таку думку він висловив в етері Еспресо.
"Є важливий політичний момент. На мою думку, росіяни не здатні на бунт знизу. Я в це не вірю і цього не було жодного разу в історії. Один єдиний успішний випадок - бунт більшовиків. Втім, його організували еліти на чолі з Леніним за німецькі гроші", - пояснив Черник.
На думку експерта, соціальним напруженням в Росії можуть скористатись еліти для відсторонення Путіна від влади.
"Сьогодні РФ безболісно для себе мобілізовують щомісяця понад 30-32 тис. особового складу. За травень Сили оборони встановили рекорд зі знищення окупантів - 39 тис. особового складу. Якщо виходити на показники 50-60 тис. знищених окупантів щомісяця, то це дійсно призведе до дуже потужної соціальної напруги в Росії. Цією соціальною напругою може скористатись одна із веж Кремля для відсторонення від влади Путіна. Хочу нагадати, що подібна спроба вже відбулась. Пригожин не сам пішов на повстання проти Кремля. Це неможливо. Його на це спровокувала, примусила, чи змотивувала якась група, гадаю, у ФСБ", - додав він.
- За минулу добу російсько-української війни Сили оборони знищили літак окупантів, понад 1000 військових, а також десятки одиниць ворожої техніки.
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