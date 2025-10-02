Скоро стане легше виявляти ворога, зможемо знищити більше штурмових груп, - командир полку БС "Ахіллес" Федоренко

Про це розповів командир 429-го окремого полку безпілотних систем "Ахіллес" Юрій Федоренко в етері Еспресо.

"Якщо казати про Харківщину, про що можемо говорити предметно, у Вовчанську ситуація наступна: противник тисне, проте втрат територій немає. Сили оборони дають достатньо добрий відпір і, знаєте, постійно ці дії, коли противника затягнули в певний сектор, потім знищили цей сектор і провели зворотну дію, зайняли, знову відновили позиції. Десь противник намагається застосовувати тактику просочування через лісисту місцевість. Якщо ви подивитись карту, саме місто, якого більше не існує з точки зору забудови, продовжує знаходитися в більшій частині під контролем Сил оборони. Але на околицях лісиста місцевість, це те, що ворог полюбляє, це те, що ворог намагається використовувати для обходу міста по флангу. Класична тактика ведення бойових дій. В будь-яких наступальних операціях, місто треба обігнуть по флангах. Теж саме намагається робити противник, проте не виходить з нього", - сказав він.

Юрій Федоренко також розповів, що росіяни намагаються розширяти плацдарм і замикати верхню частину Харківської області від межі державного кордону до селища Дворічне.

"Що стосується населеного пункту Мілове, це між Дворічним і Вовчанськом, противник газує на повних парах, намагається розширяти плацдарм і замикати верхню частину Харківської області від межі державного кордону до самого Дворічного. Чи вдасться противнику отримати бажаний результат у короткостроковій перспективи, за моїм переконанням, варто дуже і дуже попрацювати над тим, щоб найближчий місяць-півтора утримати сталу динаміку оборони нами. Потім стане трохи легше з точки зору можливості своєчасного виявлення ворога. Нам буде легше ворога виявляти, а це значить, що більшу кількість ударних штурмові групи, також диверсійно-розвідувальні, ми зможемо знищити. І якщо казати про сам Куп’янськ, правобережний, лівобережний, лівобережний без змін ситуація залишається, Сили оборони утримують цей плацдарм. І не зважаючи на те, що, знову ж таки, активні дії достатньо високі противника, вдається цей плацдарм тримати", - розповів вні.

Командир 429-го окремого полку безпілотних систем "Ахіллес" зауважив, що, на його думку, ворог триматиметься ще достатньо довгий час.

"Звісно, є проблеми з переправами з лівого на правий берег. Кожен раз, коли я проскакую, ну, ти розумієш, що може прилетіти з дуже високою долею ймовірності, тому що там застосовується ціла тактика для того, щоб переїхати через переправу, оскільки противник контролює за рахунок своїх засобів розвідки, так і за своїх засобів ударних, зокрема і FPV-дронів, камікадзе, FPV-дронів на оптоволокні. Але війна є війна і плацдарм лівобережний треба утримувати. Як наслідок, доводиться, звісно, ризикувати. Багато робимо підготовчої роботи, щоб прикрити маршрути висування. Знову таки, тактику розповідати не буду, але це складний процес. Водночас з тим, ризик залишається дуже-дуже високий. Що стосується самого міста Куп'янська, північна, північно-західна околиця, зараз ведуться стабілізаційні дії. Що мається на увазі, вибиваємо противника і Сили оборони намагаються зайняти таку щильність оборони, яка б унеможливила подальше проникнення диверсійно-розвідувальних груп у саме місто, у сам Куп'янськ. У Куп'янськ противник продовжує переодягатися в цивільне, в український однострій", - додав Юрій Федоренко.