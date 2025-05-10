Сьогодні держава повністю провалила процес мобілізації, - керівник рекрутингового центру 116-ї ОМБр Максимів

Таку думку він висловив в етері Еспресо.

"Я гадаю, що психологічний злам громадян у питанні мобілізації, звісно, може бути. Це станеться тоді, коли на подвірʼї цих громадян розірветься боєприпас. Коли кожен відчує це на собі. Саме тоді може відбутися цей психологічний злам", - пояснив Максимів.

Керівник рекрутингового центру наголосив, що без чітких термінів служби й належного фінансування проводити активні мобілізаційні заходи не вдасться.

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"Утім якщо говорити серйозно про мобілізацію, то сьогодні це питання повністю провалене. Держава сьогодні цілком і повністю провалила питання мобілізації. Все залежить від держави. Сьогодні повністю відсутні заклики й мотивація в інформаційному просторі, відсутні належне фінансування й чіткі терміни служби", - додав він.



