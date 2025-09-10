Сьогодні можемо побачити, чи готова Європа чинити спротив Росії, - голова РР Сухопутних військ Тимочко
Реакція Європи на атаку безпілотників на Польщу покаже, чи готові європейці чинити опір російській агресії
Про це в етері Еспресо заявив голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко.
"Реакція Польщі має бути перш за все військова. Це мають бути консолідовані військові рішення. Втім, цього, на жаль, не буде. Росія дуже підіймає ставки. Росія зараз звинувачує Фінляндію, що начебто там готують агресію проти них. Тобто, ми спостерігаємо зараз за тим, як Росія перевіряє Європу на предмет готовності чинити спротив. Я не говорю про допомогу військами Україні. Сьогодні, за кілька годин ми побачимо реакцію світової спільноти і Європи в першу чергу. Лише після цього ми зможемо оцінити чи готова Європа консолідуватись і чинити опір Росії", - пояснив Тимочко.
Він зауважив, що якщо Європа не консолідується і відповіді на атаку не буде, то вже незабаром Росія забажає закріпити результат. Зокрема, продовжити атаки безпілотниками на країни Європи.
"Звісно, вони можуть удавати, що нічого не відбулось. Якщо не буде адекватної реакції на цю атаку, то повірте, що вже завтра-післязавтра Росія захоче закріпити результат. Тобто, будуть нові прильоти безпілотників по європейських країнах", - додав він.
- 10 вересня оперативне командування Збройних Сил Польщі приводило засоби повітряної оборони та авіацію у стан найвищої готовності через нічну атаку Росії на Україну: російські дрони порушили повітряний простір країни
- Біла Церква
