Сьогодні немає підстав для переговорів з Росією, - нардеп Княжицький

Таку думку він висловив в етері Еспресо.



"Я, як і більшість українців, хочу миру. Саме тому я готовий підтримати будь-які зусилля української влади для досягнення миру. Втім, я і далі не бачу жодного бажання зі сторони Російської Федерації говорити про мир. Те, що українська влада подає певні сигнали, й проводить саміти миру є більше піарною акцією, в першу чергу, для українського суспільства, а також для партнерів. Це теж потрібно робити, бо нам дуже потрібна зовнішня підтримка", - пояснив Княжицький.



На думку народного депутата, західні союзники ніколи не погодяться на умови Путіна щодо миру з Україною.



"Зараз багато країн продовжує нас підтримувати, розуміючи, з яким ворогом ми боремось. І це надзвичайно важливо сьогодні. Однак, я чую як всі зараз говорять про майбутні вибори, переговори, але я досі не бачу підстав для них. Я не розумію, як це може відбуватись. Не вірю, що українці погодяться на пропозиції Путіна, які є відвертим знущанням. Він же ж хоче знищити всю Україну. Найголовніше, що на це не погодяться наші західні союзники. Вони давно нас підтримують та інвестували в нашу оборону дуже багато коштів, а це фактично інвестиції в наше майбутнє. Щиро кажучи, я б дуже хотів, щоб розмови про слабкість Кремля й бажання Путіна провести переговори через це, були правдою. Я хочу в це вірити, але, на жаль, поки що цього не бачу", - додав він.

Президент України Володимир Зеленський обіцяє до завершення листопада нинішнього року розробити мирний план, якому передуватиме низка переговорів з різними країнами щодо територіальної цілісності України.

30 липня радник голови Офісу президента Михайло Подоляк запевнив, що Україна готова до переговорів з росіянами щодо завершення війни