В ОП заявили, що Україна готова до переговорів з РФ: на яких умовах

Про це Михайло Подоляк сказав в інтерв'ю Radio NV

"Україна не є країною агресором, Україна не починала цю війну. І, безумовно, для того, щоб правильно себе позиціювати, Україна говорить про те, що ми готові до переговорного процесу. Російська пропаганда витрачає багато коштів на те, щоб створити враження, на кшталт "війна йде, але ми готові до переговорів, Україна не готова до переговорів". Ні, Україна готова до переговорів — це головний пункт", - сказав Подоляк.

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Радник голови Офісу президента також наголосив на умовах, - на яких підставах будуть йти переговори.

"І тут Україна чітко говорить: "Так, давайте ввести переговори на умовах, які спираються на міжнародне право як концепцію". І головне з цієї концепції - це територіальна цілісність і суб'єктність, суверенітет держави. І тоді третє: для того, щоб переговори були ефективними, не абстрактними, не такими, як хоче РФ - наприклад, "давайте заморозимо на певний час конфлікт, після цього ми перебудуємо свій ВПК і з новими силами підемо на наступний етап війни", - йдеться у заяві.