Сьогодні перспективи перемоги України у війні дуже високі, - генерал Мусаєв

Таку думку він висловив в етері Еспресо.



"Якщо зупинятися на Росії, то так, там потенціал величезний. За оцінками багатьох військових експертів і економістів, у них вистачить фінансів і діяльності ВПК ще на півтора-два роки. Так, ці два півтора-два роки треба пережити, і пережити насамперед самій Україні. Сьогодні є багато об’єктивних оцінок, що чимало залежить від самої України. Зокрема, швидша підготовка пілотів, інших спеціалістів, зміцнення безпілотної авіації, що добре себе показала, і багатьох інших речей. І такі успіхи, подібні до звільнення Харківської області, Херсона, території Чорного моря, обов’язково будуть в України". - вважає Мусаєв.

Генерал наголосив, що незначні успіхи російської окупаційної армії не є свідченням того, що Росія перехопила ініціативу у війні. За його словами, збільшення обсягів виробництва військово-промислового комплексу країн Заходу та України створює перспективи для кращої позиції Києва не тільки на полі бою, а й для потенційних переговорів з Росією:

"Усі мене звинувачують, що я надто оптимістичний. Втім, я просто бачу конкретні факти. Нещодавно в одному телевиступі, здається в Гордона, я говорив, що придбав акції військово-промислового комплексу Заходу. Я особисто придбав невелику кількість Rheinmetall, Bayersistem, Lockheed і кілька інших. Зараз виграю великі суми, тому що акції зростають. Це потужне фінансове свідчення зміцнення військово-промислового потенціалу країн Заходу. І це є надважливим показником того, що перспектива перемогти в цій війні – зараз не кажемо про те, що є перемога, просто бути й диктувати свої умови у випадку мирних переговорів, - в України краща. Якщо сьогодні ми засмучені якимись невеликими успіхами російських збройних сил, то ця ситуація найближчим часом зміниться, я впевнений", - додав він.