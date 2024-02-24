Сьогодні перспективи перемоги України у війні дуже високі, - генерал Мусаєв
Колишній керівник Комітету національної безпеки Казахстану Альнур Мусаєв переконаний, що, попри потужний ВПК РФ, Україна має кращий потенціал, щоб перемогти у війні проти Росії
Таку думку він висловив в етері Еспресо.
"Якщо зупинятися на Росії, то так, там потенціал величезний. За оцінками багатьох військових експертів і економістів, у них вистачить фінансів і діяльності ВПК ще на півтора-два роки. Так, ці два півтора-два роки треба пережити, і пережити насамперед самій Україні. Сьогодні є багато об’єктивних оцінок, що чимало залежить від самої України. Зокрема, швидша підготовка пілотів, інших спеціалістів, зміцнення безпілотної авіації, що добре себе показала, і багатьох інших речей. І такі успіхи, подібні до звільнення Харківської області, Херсона, території Чорного моря, обов’язково будуть в України". - вважає Мусаєв.
Генерал наголосив, що незначні успіхи російської окупаційної армії не є свідченням того, що Росія перехопила ініціативу у війні. За його словами, збільшення обсягів виробництва військово-промислового комплексу країн Заходу та України створює перспективи для кращої позиції Києва не тільки на полі бою, а й для потенційних переговорів з Росією:
"Усі мене звинувачують, що я надто оптимістичний. Втім, я просто бачу конкретні факти. Нещодавно в одному телевиступі, здається в Гордона, я говорив, що придбав акції військово-промислового комплексу Заходу. Я особисто придбав невелику кількість Rheinmetall, Bayersistem, Lockheed і кілька інших. Зараз виграю великі суми, тому що акції зростають. Це потужне фінансове свідчення зміцнення військово-промислового потенціалу країн Заходу. І це є надважливим показником того, що перспектива перемогти в цій війні – зараз не кажемо про те, що є перемога, просто бути й диктувати свої умови у випадку мирних переговорів, - в України краща. Якщо сьогодні ми засмучені якимись невеликими успіхами російських збройних сил, то ця ситуація найближчим часом зміниться, я впевнений", - додав він.
- 20 лютого стало відомо, що партії урядової коаліції Німеччини підготували пропозицію щодо озброєння для України, яка, серед іншого, передбачає надання далекобійних систем. Утім крилаті ракети Taurus в ініціативі прямо не згадані
- Федеральний канцлер Німеччини Олаф Шольц на Мюнхенській безпековій конференції заявив, що для надання Україні ракет Taurus потрібен "правильний момент".
- Депутати німецького парламенту 22 лютого проголосували за рекомендацію надати Україні далекобійну зброю. Імовірно, йдеться про ракети Taurus.
- У суботу, 24 лютого, уряд Великої Британії вирішив посилити артилерійські резерви ЗСУ пакетом боєприпасів вартістю 245 млн фунтів стерлінгів (близько $310 млн), які є критично важливими для ведення війни
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 38.2 Купівля 38.2Продаж 38.74
- EUR Купівля 41.29Продаж 42.09
- Актуальне
- Важливе