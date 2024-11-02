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Головна Війна з Росією Сьогодні в Києві гучно, хвиля за хвилею насуваються нові "шахеди": військовий експерт Лакійчук про можливу підготовку РФ до масованого ракетного удару
Ексклюзив

Сьогодні в Києві гучно, хвиля за хвилею насуваються нові "шахеди": військовий експерт Лакійчук про можливу підготовку РФ до масованого ракетного удару

Ірена Моляр
2 листопада, 2024 субота
09:39
Війна з Росією обстріл, ППО

Павло Лакійчук, керівник безпекових програм Центру глобалістики "Стратегія ХХІ", капітан першого рангу запасу ВМС України, зазначив, що постійними "шахедними" атаками ворог виснажує нашу ППО

Зміст

Таку думку він висловив в етері Еспресо.

"У Києві сьогодні, 2 листопада, дуже гучно, хвиля за хвилею насуваються нові "шахеди". Швидше за все це може бути підготовка до масованого ракетного удару, бо таким чином противник виснажує нашу протиповітряну оборону. Росіяни вивели в море ракетоносії з "калібрами", хоча давно їх не виводили", - зауважив керівник безпекових програм Центру глобалістики "Стратегія ХХІ".

Павло Лакійчук звернувся до читачів - не нехтувати сигналами тривоги та бути уважними.

  • 1 листопада російські терористи запустили ударні БПЛА "шахеди". Зранку суботи, 2 листопада, у Києві лунали вибухи, зафіксовано падіння уламків, також горіла багатоповерхівка
Теги:
Новини
Україна
ППО
російська армія
безпілотник
новини Києва
ракетний удар
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