Сьогодні в Києві гучно, хвиля за хвилею насуваються нові "шахеди": військовий експерт Лакійчук про можливу підготовку РФ до масованого ракетного удару
Павло Лакійчук, керівник безпекових програм Центру глобалістики "Стратегія ХХІ", капітан першого рангу запасу ВМС України, зазначив, що постійними "шахедними" атаками ворог виснажує нашу ППО
Таку думку він висловив в етері Еспресо.
"У Києві сьогодні, 2 листопада, дуже гучно, хвиля за хвилею насуваються нові "шахеди". Швидше за все це може бути підготовка до масованого ракетного удару, бо таким чином противник виснажує нашу протиповітряну оборону. Росіяни вивели в море ракетоносії з "калібрами", хоча давно їх не виводили", - зауважив керівник безпекових програм Центру глобалістики "Стратегія ХХІ".
Павло Лакійчук звернувся до читачів - не нехтувати сигналами тривоги та бути уважними.
- 1 листопада російські терористи запустили ударні БПЛА "шахеди". Зранку суботи, 2 листопада, у Києві лунали вибухи, зафіксовано падіння уламків, також горіла багатоповерхівка
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