Сьогодні в Києві гучно, хвиля за хвилею насуваються нові "шахеди": військовий експерт Лакійчук про можливу підготовку РФ до масованого ракетного удару

Таку думку він висловив в етері Еспресо.

"У Києві сьогодні, 2 листопада, дуже гучно, хвиля за хвилею насуваються нові "шахеди". Швидше за все це може бути підготовка до масованого ракетного удару, бо таким чином противник виснажує нашу протиповітряну оборону. Росіяни вивели в море ракетоносії з "калібрами", хоча давно їх не виводили", - зауважив керівник безпекових програм Центру глобалістики "Стратегія ХХІ".

Павло Лакійчук звернувся до читачів - не нехтувати сигналами тривоги та бути уважними.