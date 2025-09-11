Спецпризначенці ГУР вивели з ладу корабель РФ під Новоросійськом

Про це інформує ГУР.

"10 вересня 2025 року в акваторії Чорного моря спецпризначенці ГУР МО України вистежили та успішно атакували чергову дороговартісну військову ціль держави-агресора Росії - корабель проєкту багатофункціональних суден MPSV07 зі складу ворожого чорноморського флоту", - йдеться у повідомленні.

Вказано, що корабель, який коштує близько 60 мільйонів доларів, РФ ввела в експлуатацію у 2015 році. Загалом росіяни мають чотири таких судна.

Корабель проєкту MPSV07 має потужність близько 4 МВт. Він обладнаний водолазними комплексами, телекерованими апаратами, гідролокатором бокового огляду, засобами РЕР і може використовуватись для обстеження дна.

"У момент атаки спецпризначенців ГУР ворожий корабель здійснював радіоелектронну розвідку та патрулював підходи до бухти Новоросійська, де агресор "прописав" залишки свого чорноморського флоту. Влучного удару майстри ГУР МО України завдали бойовим безпілотником українського виробництва в область містка управління, де, зокрема, розташоване обладнання навігації та зв’язку корабля", - зазначили в ГУР.

Тож внаслідок удару корабель виведено з ладу на дороговартісний на ремонт. Також знищено його апаратуру РЕР.