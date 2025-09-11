Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Спецпризначенці ГУР вивели з ладу корабель РФ під Новоросійськом

Спецпризначенці ГУР вивели з ладу корабель РФ під Новоросійськом

Ольга Бабишена
11 вересня, 2025 четвер
08:55
Війна з Росією

Спецпризначенці Головного управління розвідки під Новоросійськом в акваторії Чорного моря уразили корабель проєкту багатофункціональних суден MPSV07 зі складу Чорноморського флоту РФ

Зміст

Про це інформує ГУР. 

"10 вересня 2025 року в акваторії Чорного моря спецпризначенці ГУР МО України вистежили та успішно атакували чергову дороговартісну військову ціль держави-агресора Росії - корабель проєкту багатофункціональних суден MPSV07 зі складу ворожого чорноморського флоту", - йдеться у повідомленні. 

Вказано, що корабель, який коштує близько 60 мільйонів доларів, РФ ввела в експлуатацію у 2015 році. Загалом росіяни мають чотири таких судна. 

Корабель проєкту MPSV07 має потужність близько 4 МВт. Він обладнаний водолазними комплексами, телекерованими апаратами, гідролокатором бокового огляду, засобами РЕР і може використовуватись для обстеження дна. 

"У момент атаки спецпризначенців ГУР ворожий корабель здійснював  радіоелектронну розвідку та патрулював підходи до бухти Новоросійська, де агресор "прописав" залишки свого чорноморського флоту. Влучного удару майстри ГУР МО України завдали бойовим безпілотником українського виробництва в область містка управління, де, зокрема, розташоване обладнання навігації та зв’язку корабля", - зазначили в ГУР. 

Тож внаслідок удару корабель виведено з ладу на дороговартісний на ремонт. Також знищено його апаратуру РЕР.

  • 28 серпня воїни Головного управління розвідки в Азовському морі неподалік тимчасово окупованого Криму завдали удару по носію "калібрів" – ракетному кораблю РФ проєкту "Буян-м". 
Теги:
Новини
Україна
Росія
ГУР
Чорноморський флот Росії
  • Актуальне
  • Важливе
2025, четвер
11 вересня
08:56
Конгрес США
Палата представників США ухвалила законопроєкт про оборонні витрати на 2026 рік: передбачено $400 млн для України
08:08
Аналітика
Польща в прицілі РФ як можливість створення антипутінської коаліції
08:08
Оновлено
ЗСУ
Минулої доби на фронті зафіксували 205 боїв: на Покровському напрямку Сили оборони зупинили 57 атак
07:57
Оновлено
Росія атакує Україну дронами: у Сумах зафіксували влучання по навчальному закладу
07:54
Обстріл Куп'янська 19 квітня
Росіяни зруйнували Куп’янськ на 95%, ситуація у місті критична, - голова військової адміністрації
07:49
Кремль москва
Могла готуватися впродовж місяців: ISW назвав мету вторгнення РФ у повітряний простір Польщі
07:27
Аналітика
Ще одна війна без виходу: чому Ізраїль і ХАМАС залишаються заручниками власних вимог і обопільних атак
07:01
втрати окупантів
Армія РФ за добу війни в Україні втратила 890 військових, 22 артсистеми і 4 танки
07:00
Інтерв’ю
Першою сповістила про повномасштабне вторгнення: прикордонниця Яна Чумаченко про події 2022-го та мрії звільнення Луганщини
06:41
У Мехіко перекинувся й вибухнув бензовоз: постраждали щонайменше 57 людей
06:40
Резонансні вбивства: як в Україні найняти особисту охорону, скільки коштує і хто може собі це дозволити
05:47
вогонь, полум'я, пожежа
Партизани "Атеш" знищили вежу зв’язку поблизу заводу в Тулі, де збирають "Корнет" і "Панцир-С"
05:17
Швеція
Швеція терміново спрямувала до Польщі додаткові літаки та засоби ППО
00:59
Оновлено
Поліція США - ілюстрація
У США під час виступу застрелили політичного активіста та блогера Чарлі Кірка
00:17
Радослав Сікорський
"Їх було навмисно скеровано": Сікорський заявив, що російські дрони не випадково порушили повітряний простір Польщі
2025, середа
10 вересня
23:48
Погода з Наталкою Діденко
Дощі на Заході, сонце у решті областей: Наталка Діденко про погоду на 11 вересня
23:07
Оновлено
Дональд Туск
Польща збила дрони РФ, також знайдено уламки ракети: Туск назвав це масштабною провокацією
22:21
Ексклюзив
Олексій Гетьман
"Принципово нічого не зміниться": майор запасу НГУ Гетьман про військову базу для "Орєшніка" в Білорусі
22:07
Огляд
Урсула фон дер Ляєн
"Європа повинна боротися": ключові меседжі Урсули фон дер Ляєн про безпеку, Україну та агресію РФ
21:57
Україна Польща
Ми перейматимемо досвід українських шкіл та вишів у разі загрози від РФ: заступник міністра науки і вищої освіти Польщі Шептицький
21:42
Оновлено
Дональд Трамп
Трамп відреагував на російські дрони у Польщі й обговорив це із Навроцьким
21:39
Кіт Келлог
Келлог прямував до Польщі під час вторгнення російських дронів у повітряний простір країни, - CNN
21:31
Рубен Брекельманс
Нідерланди розгорнуть ешелоновану систему ППО на сході Польщі
21:16
Ексклюзив
Іванна Климпуш-Цинцадзе
Влада мала б зробити Україну надпотрібною для НАТО, - нардепка Климпуш-Цинцадзе
20:55
Ексклюзив
Роман Костенко
"Ми бачимо, що НАТО намагається заплющити очі": полковник СБУ Костенко про атаку на Польщу
20:50
Оновлено
"Треба працювати над спільною системою ППО": Зеленський, Туск, Стармер, Мелоні та Рютте обговорили інцидент з дронами РФ у Польщі
20:30
освіта гроші
Діти ветеранів отримають від держави компенсацію за навчання за попередній рік
20:11
Ексклюзив
Мета - розвідка і перевірка реакції: Defence Express про російські БПЛА в Польщі
19:46
Інфографіка
Карло Анчелотті (ліворуч), збірна Бразилії
Аргентина та Бразилія програли на фініші відбору ЧС-2026: який вигляд має підсумкова турнірна таблиця в Південній Америці
19:40
Ексклюзив
Микола Княжицький
Росія має багато цілей в провокації з дронами щодо Польщі, - нардеп Княжицький
19:29
Ексклюзив
Незабаром може статися проникнення "зелених чоловічків" на територію Польщі або країн Балтії, - боєць ЗСУ Сазонов
19:14
Заморожені активи РФ, санкції, повернення викрадених дітей: Зеленський провів розмову з фон дер Ляєн
19:10
ЗСУ
ГУР і Третій армійський корпус створили новий підрозділ KRAKEN 1654
19:00
Ексклюзив
міністр оборони Франції Лекорню
Прем'єр у відставці, нехай живе прем'єр: як у Франції розпочались протести та чого очікувати від нового керівника уряду
18:36
Ексклюзив
Роман Безсмертний
Почати спільно з союзниками збивати повітряні об'єкти на східному кордоні України є найбільш раціональним рішенням, - Безсмертний
18:22
МЗС України
МЗС України засудило удар Ізраїлю по столиці Катару
18:01
Роберт Фіцо
Фіцо закликав "об’єктивно встановити", під чиїм контролем були БПЛА, які залетіли у Польщу
17:58
Ексклюзив
Ірина Геращенко
Резолюція Європарламенту стала холодним душем для офіційного Києва: нардепка Геращенко про вимогу ЄС припинити тиск на опозицію
17:35
Юлія Свириденко
Уряд затвердив програму дій на 2025 рік: Свириденко назвала 12 пріоритетів
17:35
експрезидент-втікач Віктор Янукович
Суд ЄС відхилив позов Януковича щодо скасування санкцій
Більше новин
