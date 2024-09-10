Співпрацювали з РФ: правоохоронці оголосили підозру експосадавцю Куп'янської міськради та жительці Херсона

Про це повідомляють Офіс генпрокурора та СБУ.

За даними слідства, колишній посадовець управління ЖКГ та благоустрою Куп’янської міської ради під час захоплення міста добровільно пішов на співпрацю з російськими загарбниками.

У червні 2022 року підозрюваний обійняв "посаду" в окупаційній адміністрації. Він займався начебто реконструкцією зруйнованих російськими ударами будівель.

"Фактично це було тільки на папері, щоб створити у місцевих мешканців враження, що Росія "дбає про людей". Надалі це використувалось для підготовки російських пропагандистських сюжетів про "відновлення" Росією житлових будинків, які, згідно з кремлівськими наративами, зруйнувала українська армія", - йдеться у повідомленні.

Після того, як ЗСУ звільнили Куп'янськ, фігурант втік до Харкова. Він оформив статус ВПО та орендував квартиру в обласному центрі, де і був викритий правоохоронцями.

Також про підозру повідомили жительці Херсона, яка після окупації обласного центру влаштувалася до окупаційного "виборчкому". Вона була членкинею так званих "мобільних груп голосування", які обходили помешкання місцевих та агітували їх підтримати псевдореферендум.

Фото: СБУ

"Одночасно колаборантка вимагала від людей поставити підпис у "бюлетенях щодо приєднання" регіону до складу РФ. Після звільнення обласного центру зловмисниця залишилася у місті, де намагалася "залягти на дно" та уникнути правосуддя", - зазначили в СБУ.

Слідчі Служби безпеки повідомили обом фігурантам про підозру за такими статтями Кримінального кодексу України: ч. 2 ст. 111-1 (колабораційна діяльність), ч. 2 ст. 28, ч. 5 ст. 111-1 (колабораційна діяльність, вчинена за попередньою змовою групою осіб).

Їм загрожує до 10 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.