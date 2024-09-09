На Полтавщині затримали підпалювача обʼєктів Укрзалізниці

Про це повідомила СБУ.

Фігурантом виявився мешканець Лубенського району Полтавщини: його помітили спецслужби РФ, коли чоловік шукав "легкого заробітку" у Telegram-каналах.

Підозрюваний для виконання завдання окупантів відслідковував місцезнаходження потенційних цілей, після чого спостерігав за ними з бінокля, щоб обрати для підпалу "зручний час".

Також чоловік підготувався до вчинення підпалу: придбав легкозаймисту суміш, захисні рукавиці, ніж та багатофункціональний молоток для зламування дверцят енергообладнання.

Відомо, що фігурант підпалив релейну шафу та зафіксував це на мобільний телефон. Відповідно до слідства, чоловік планував продовжити серію підпалів.

Жителя Полтавщини затримали під час його дорозвідки нового обʼєкта. У нього вилучили телефон із доказами комунікації з окупантами, а також знаряддя для вчинення підпалів.

"Наразі слідчі СБУ повідомили йому про підозру за ч. 2 ст. 113 та ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 113 Кримінального кодексу України (диверсія, готування до диверсії, вчинене в умовах воєнного стану)", - резюмували в повідомленні.

Фігурант перебуває під вартою, йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.