"Полювали" на будівлі ТЦК та нафтобази на Кіровоградщині: затримано агентів ФСБ

Про це повідомила Служба безпеки України.

За матеріалами справи, фігуранти працювали у парі. Один із них є вихідцем з лівобережної Херсонщини. Він приїхав у Кропивницький як переселенець. Інший був місцевим жителем, якого ФСБ завербувала через телеграм-канал з пошуку "легкого заробітку".



"Серед завдань, які виконували зловмисники, було стеження за пунктами базування Сил оборони, у тому числі за адресами службових приміщень ТЦК. Також фігуранти намагалися встановити локації нафтобаз, енергогенеруючих підприємств та мостів, які використовують для переправлення військової техніки ЗСУ на передову", - розповіли в СБУ.



Ворожі агенти передавали зібрану інформацію своєму російському куратору через месенджер для підготовки диверсій та коригування ракетно-дронових ударів по місту, - додали у відомстві.



"Для виконання "тестового" завдання ФСБ фігуранти підпалили релейну шафу на магістральній лінії залізничного сполучення. Після цього контррозвідка СБУ затримала обох фігурантів "на гарячому", коли вони фіксували загоряння залізничного обладнання на телефонну камеру", - йдеться у повідомленні.



Слідчі Служби безпеки повідомили затриманим про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану);

ч. 2 ст. 113 (диверсія, вчинена в умовах воєнного стану).

Наразі зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.