В Україні засудили на 15 років агента ФСБ, який коригував російські удари по Запоріжжю

Про це інформує Служба безпеки.

Відомо, що чоловік діяв у прифронтових районах: розвідував локації Сил оборони поблизу передової та коригував ракетні удари росіян.

Зазначено, що таким чином він хотів долучитися до так званих розстрільних загонів Росії.

Місцевого жителя Запоріжжя до виконання цих "завдань" завербував кадровий співробітник 5-ї служби ФСБ. В обмін на співпрацю ворог пропонував фігуранту "посаду", якщо РФ візьме під свій контроль Запоріжжя.

За коригування ракетних ударів чоловік отримував на свою банківську картку "перекази" від ФСБ: її виявили під час обшуків разом із телефоном, який засуджений використовував для звʼязку з окупантами.

Фігуранта затримали в серпні 2022 року.

"За матеріалами Служби безпеки суд визнав зловмисника винним за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Йому призначено покарання у виді 15 років тюрми з конфіскацією майна", - резюмували в СБУ.