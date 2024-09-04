Палили у Черкасах автомобілі ЗСУ та об'єкти Укрзалізниці: затримано наркозалежних, яких завербувала РФ

Про це інформує СБУ.

Відповідно до слідства, одним фігурантом є житель Черкащини, а іншим - переселенець Лисичанська на Луганщині, який оселився в регіоні.

"Обидва є наркозалежними, які хотіли "швидко заробити на дозу" у Telegram-каналах. Там їм відповів представник РФ, який запропонував "легкі гроші" в обмін на співпрацю. Для вчинення злочину фігуранти купили бензин та легкозаймисту суміш", - йдеться в повідомленні.

Також зазначено: після виконання трьох "тестових" завдань від окупантів підозрювані мали продовжити серію підпалів.

Фігурантів затримали "по гарячих слідах", а під час обшуків у них вилучили мобільний телефон, який використовувався у підривній діяльності на користь росіян.

"Наразі їм повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 28 та ч. 1 ст. 114-1 Кримінального кодексу України (перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань, вчинене за попередньою змовою групою осіб). Крім того, вирішують питання щодо додаткової кваліфікації злочинних дій фігурантів за ч. 2 ст. 113 Кримінального кодексу України (диверсія, вчинена в умовах воєнного стану)", - резюмують у СБУ.

Наразі фігуранти перебувають під вартою, їм загрожує до 8 років за ґратами.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.