СБУ затримала бухгалтерку одеського заводу, яка готувала координати для російських ракетних ударів

Про це повідомила СБУ.

Відомо, що ФСБ дистанційно завербувала фігурантку, яку помітили завдяки її антиукраїнським дописам у Telegram.

Бухгалтерка за вказівкою росіян обʼїжджала Одесу на громадському транспорті та фіксувала дислокації ЗСУ на відео. Після цього вона робила звіт для окупантів, зокрема зазначала потрібну інформацію на ґуґл-картах.

У повідомленні акцентують, що росіян особливо цікавили дані про локації українських блокпостів із бронетехнікою та мобільних вогневих груп ППО.

СБУ затримала жінку, а в ході обшуків у її помешканні виявила мобільний телефон із доказами розвідувально-підривної діяльності фігурантки на користь РФ. Зокрема щодо прихованої фото-, відеофіксації об’єктів Сил оборони та комунікації з ФСБ.

"Слідчі Служби безпеки повідомили затриманій про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану)", - резюмують у матеріалі.

Наразі фігурантка перебуває під вартою без права внесення застави, їй загрожує довічне увʼязнення з конфіскацією майна.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.