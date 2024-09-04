СБУ затримала бухгалтерку одеського заводу, яка готувала координати для російських ракетних ударів
Служба безпеки України затримала бухгалтерку заводу в Одесі, яка коригувала ракетні удари по місту
Про це повідомила СБУ.
Відомо, що ФСБ дистанційно завербувала фігурантку, яку помітили завдяки її антиукраїнським дописам у Telegram.
Бухгалтерка за вказівкою росіян обʼїжджала Одесу на громадському транспорті та фіксувала дислокації ЗСУ на відео. Після цього вона робила звіт для окупантів, зокрема зазначала потрібну інформацію на ґуґл-картах.
У повідомленні акцентують, що росіян особливо цікавили дані про локації українських блокпостів із бронетехнікою та мобільних вогневих груп ППО.
СБУ затримала жінку, а в ході обшуків у її помешканні виявила мобільний телефон із доказами розвідувально-підривної діяльності фігурантки на користь РФ. Зокрема щодо прихованої фото-, відеофіксації об’єктів Сил оборони та комунікації з ФСБ.
"Слідчі Служби безпеки повідомили затриманій про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану)", - резюмують у матеріалі.
Наразі фігурантка перебуває під вартою без права внесення застави, їй загрожує довічне увʼязнення з конфіскацією майна.
Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
- Раніше стало відомо, що Служба безпеки повідомила про підозру колишньому правоохоронцю, який пішов на співпрацю з РФ та допомагав окупантам атакувати Торецьк Донецької області.
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